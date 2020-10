Iba’t ibang klaseng proteksyon ang nagsilabaan para matulungan tayo hindi magkasakit sa Covid19. Ang face mask ang isa dito. Mandato ng pamahalaan na isuot ang mga ito kapag nasa labas tayo. Nagkalat ang mga klase nito at may kinalaman dito ang tanong sa atin ngayon. Di naman katandaan ang ating reader sa 29 anyos, at gaya ng karamihan, nagtatrabaho sa isang kumpanya ng naka mask. Napansin nya nitong mga nakalipas na linggo na tinitighyawat sya. Matagal nang hindi ito nangyayari, huling naalala niya na tinighyawat sya ay noong high school pa na teenager lang sya. Nagkalat sa paligid ng bibig at baba niya ang mga taghyawat hanggang sa gilid ng ilong nya. Mukhang mas dumadami pa sa habang tumatagal. Ano dapat ang gawin at babalik pa ba ang mukha ko sa dati, aniya.

Madami na ang nagkakaroon ng sintomas na ito at tinatawag ng mga spesyalista na maskne. Ang pagtubo ng taghyawat o acne dahil sa pagsuot ng mask. Acne mechanica ang tunay na karamdaman. Ito ay nangyayari dahil sa pagirita ng mask sa mukha natin. Nagagasgas ang lugar na tinatamaan ng mask, sa paligid ng ilong, bibig, hanggang sa baba. Dahil sa init sa loob ng nakataklob na mask, ang mainit na moisture ay maiipon, bubuka ang mga skin pores at magkakaroon ng pagkakataon tumubo ang bakterya at mag clog ang mantika sa mukha. Hindi lang taghyawat ang pwedeng mangyari. Maaaring kabaliktaran din at maaaring sumipsip ng natural nating oils ang mask at maiiwan na tuyong tuyo ang balat natin. Pwedeng magkaraoon ng pamumula, magbalat o magkaroon ng maiitim na marka ang mukha. Ang mahirap ay ito na ang new norm, ang pagsuot ng mask. At hindi malayo na tuloy tuloy lang ito, o kung hindi pa nangyayari ay isang maaaring hindi maiwasan na karamdaman.

Maaaring sundin ang ilang tips na ito, para maiwasan magkaroon ng maskne.

1.Siguraduhing malinis ang mukha bago mag mask. Hugasan ang mukha ng sabon at tubig.

2.Maaaring maglagay ng moisturizer para maganda ang hydration ng balat at mabawasan ang paggasgas ng mask.

3.Kung maaari, huwag na mag make up.

4.Siguraduhing bago, kung hindi malinis ang mask.

5.Kung reusable ang mask at linalabhan, huwag gumamit ng matatapang na sabon o detergent na may pabango pa ang panlaba.

6.Huwag uulitin ang gamit ng surgical masks. Ito ay itapon ng maayos pagkagamit, at mainam na gupitin nang hindi gamitin ng iba.

7.Huwag kalimutan din ang tenga, kung sensitibo ang balat, hindi malayo na madamay din ang mga ito.

8.Ang mga surgical masks, lalo na ang N95, ay ipagamit lang natin sa mga healthworkers. Sa pampubliko, mainam ang tightly woven na cotton masks lalo na kung may water repellant finishing ang mga ito. Epektibo na at banayad pa sa balat.

9.Kung may sintomas na tumatagal, magpatingin sa spesyalista, ang mga dermatologists.

10.Higit sa lahat, huwag kainisan ang pagsuot ng masks. Ito ay para sa atin at sa mga mahal natis a buhay.

Itinatago natin ang ating mag mukha dahil ayaw natin mahawa ng Covid19, huwag sana dahil pumapangit tayo.

Hanggang sa susunod na Huwebes! Stay Healthy! Stay safe!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 tuwing linggo 11am-12nn) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.