Puspusan ang ginagawang pagtugon ng gobyerno sa problema sa COVID-19 at hindi tumitigil sa pagsusulong ng mga hakbang para sa kaligtasan ng mga Pilipino.

Nitong Sabado ay inilunsad po ng National Task Force Against COVID-19 (NTF) , kasama ang Inter-Agency for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-EID) at Coordinated Operations to Defeat Epidemic (CODE) ang “Mask Para sa Masa Campaign” sa Quezon City kung saan mamimigay ang gobyerno ng libreng face mask para sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino.

Target po ng kampanya na mabigyan ng libreng face mask ang 30 milyong mahihirap na Pilipino para matiyak ang proteksiyon sa bagsik ng COVID-19 at mahikayat ang mamamayan na tumugon sa minimum health standards, lalo na ang mga walang kakayahang bumili nito.

Ang libreng face masks ay ipinangako po ni Pangulong Rodrigo Duterte sa isa sa kanyang mga naging talumpati dahil isinaalang alang nito ang kaligtasan ng sambayanan laban sa pandemya.

Ito pong face masks na ipinamamahagi po ng CODE team ay locally-produced at mga Pilipinong manufacturers ang gumawa nito para makatulong na rin sa kanilang industriya na isa sa mga naapektuhan ng COVID pandemic.

Hindi po disposable ang gawang Pinoy na face masks dahil ito po ay washable at ang kailangan lamang ay labhan at i-disinfect para magamit muli ng ating mga kababayan.

Sa launching po ng kampanya na pinangunahan ni Department of Health (DOH) Secretary Francisco Duque IIII, binigyang-diin nito ang importansiya ng pagiging maagap at pagiging maingat para hindi makompromiso ang kalusugan sa bagsik na hatid ng COVID-19.

Mas dapat aniyang pagtuunan ng pansin ng Local Government Units ang preventive measures kaya mahalaga ang paggamit ng face mask para makaiwas sa posibleng pagkahawa sa impeksiyong hatid ng COVID-19.

Tiniyak ng gobyerno na mabibigyan ng face mask ang lahat ng nangangailangang sektor dahil batid ng gobyerno na may mga Pilipinong hindi kayang bumili ng face mask.

Wala pong ibang hangad si Pangulong Duterte kundi matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga Pilipino laban sa COVID-19 kaya isinama ang pamamahagi ng libreng face mask sa mga ipinatutupad ng hakbang partikular ang pinaigting na testing, tracing, treatment at isolation habang naghihintay ng bakunang panlaban sa pandemya.

Malugod ding ibinalita ng NTF na bumababa na ang bilang ng mga nahawaan ng COVID-19 sa Metro Manila, pero hindi pa panahon para magbunyi dahil maaaring tumaas muli kapag hindi napanatili ang pagpapatupad ng mga hakbang para makontrol ang pagkalat ng virus.

Ayon sa kasamahan natin na si NTF Deputy Chief Implementer Vince Dizon, kailangang magpatuloy ang ipinapatupad na testing, tracing at isolation para masiguro ang kaligtasan ng ibang mamamayan laban sa COVID-19.

Bukod sa ipinamigay na face masks, namigay din ang NTF, CODE team at IATF ng personal protective equipment (PPE) at health packages sa Quezon City Health Department kabilang na dito ang hygiene kits at test kits.

Sa pamamagitan po ng CODE team, ang libreng face masks ay ipapamahagi sa mga lokal na opisyal para maibigay ito sa kanilang mga pinaka-mahihirap na constituents para may proteksiyon sa COVID-19.

Malaking bagay para sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino ang 30 milyong face masks dahil aminin man o hindi, marami po tayong mga kababayan ang hindi makabili ng proteksiyon laban sa COVID-19 dahil mas prayoridad ng mga ito na may mailagay sa tiyan.

Ginagawa po lahat ng ating mahal na Presidente ang paraan para sa kaligtasan ng sambayanan kaya mahalagang makipagtulungan din sa gobyerno para sabay-sabay po nating labanan at malagpasan ang pagsubok na dinaranas natin ngayon, hindi lamang ng Pilipinas kundi ng buong mundo.

Huwag po tayong panghinaan ng loob dahil hindi tumitigil ang Duterte administration sa pagtiyak sa kaligtasan ng sambayanan laban sa COVID-19. Laban lang po tayo!