Mascariñas, Oliver, Sotto sa Batang Gilas target ang olimpiyada!

ASAM ni Batang Gilas patron at Chooks-to-Go president Ronald Mascariñas na matagal pagsama-samahin at panatilihin ang kinukonsiderang pinakamalakas na komposisyon ng pinakabatang pambansang koponan na nakatakdang sumabak sa FIBA Under-17 Basketball World Cup sa Rosario at Santa Fe, Argentina.

“We are not closing our doors to the fact that we can still make it to the Olympics,” sabi ni Mascariñas, Lunes ng gabi sa pagbibigay nito ng pang-inspirasyong pagsasalo-salo bago tahakin ng buong tropa ang 11-oras na biyahe at ilang araw na preparasyon sa Hunyo 30-Hulyo 8 na torneo.

“We have been supporting the elite Gilas squad as we had also supported the Gilas cadet as well as the 3×3. There is no way that we backed out on these young players na we consider the future of our national basketball team. Kung puwede lang sana buuin sila hanggang sa susunod na Olimpiada, tuloy pa rin kami sa suporta,” ani Mascariñas.

“Makikipag-usap ako sa SBP [Samahang Basketbol ng Pilipinas] kung pupuwede na makagawa ng isang kumpletong programa para sa kanila,” aniya pa na unang nagpahayag na tututukan at asam makabuo ng isang koponan sa 3×3 na may pinakamalaking ­tsansa na masungkit ang pinakaunang gold ng ‘Pinas sa Olympics.

Kumpiyansa naman si Batang Gilas coach Mike Oliver na nasa team na ang pinakamahuhusay na manla­laro sa bansa at ­kayang makipagsabayan sa kanilang kaedad na mula sa iba’t ibang kontinente sa mundo.

Ang Pilipinas ay kagrupo ang Croatia, France at Argentina na lahat ay mga powerhouse sa sport na basketball.

Idinagdag sina Carl Tamayo, Gerry Abadiano, Migs Pascual at Bismark Lina upang makasama sina Kai Sotto, Forthsky Padrigao, RC Calimag at iba pang miyembro ng koponan na nakatuntong sa semifinals ng FIBA Asia Under-16 Championship.

Aalis ang koponan patungong Argentina sa Hunyo 21 para sa FIBA U-17 Basketball World Cup.