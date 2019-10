Masbate kinalampag sa ₱65M unliquidated cash advance

Pinayuhan ng Commission on Audit (COA) ang pamahalaang panlalawigan ng Masbate na padalhan ng demand letter ang delingkwente nilang mga empleyado at opisyal o magsampa ng kaukulang kaso para mabawi ang mga hindi pa nali-liquidate na cash advance simula pa noong 2008 na umabot ng P65 milyon.

Nabatid sa annual audit report ng COA na mula sa total unliquidated balance, 45.91% o P29.4 milyon nito ay mahigit isa hanggang 10 taon nang hindi pa na-liquidate.

“Out of this, the amount of P10.46 million was already dormant as of reporting date,” ayon pa sa COA.

Batay umano sa Section 89 ng Presidential Decree No. 1445 o Government Auditing­ Code of the Philippines, ang mga cash advance ay kinakaila­ngan na mai-report at ma-liquidate kapag ginamit na ito.

Nakasaad din umano sa Section 5 ng COA Cicu­lar No. 92-002 ang panahon kung hanggang kailan magli-liquidate.

Sabi ng mga state auditor, kanila na rin itong naobserbahan sa mga nakaraang pag-audit pero hindi pa rin naaa­yos ang mga cash ­advance na ang iba ay sa mga opisyal at empleyado na hindi na konektado sa pamahalaang panlalawigan ng Masbate.

“Non-liquidation of cash advances within the prescribed period is not only contrary to the aforementioned provisions but it also resulted in (the overstatement and understatement of local accounts),” sabi ng COA.

Ipinahayag naman ng provincial accountant, batay sa COA report, na patuloy ang kanilang paghingi ng liquidation at nangakong mas magiging mahigpit pa sila sa pagsunod sa mga umiiral na panuntunan sa hinaharap. (Allan Yves ­Briones)