Masaya ang Pasko: Maine may bagong ‘baby’

100 days na lang at Pasko na!

At nauna na ngang bumati sa social media ang mga Eat Bulaga host.

Heto nga ang kanilang mga chika:

“Ano 100 days to go na lang, Christmas na? Grabe! Sandali magi-empake muna ako ng mga Christmas gifts!” sabi ni Allan K.

“100 days to go na lang Pasko na. At ang goal ko, plans ko talaga ay maka-attend sa Christmas party as a dabarkads! Sana umabot!” sabi ni Miles Ocampo.

“Ang favorite ko talaga Christmas. Pag Pasko na todo-todo ang paghahanda ko, but this times 3 ang paghahanda ko dahil kumpleto kaming magkakamag-anak,” sabi ni Maja.

“Extra special ang pagpahahanda namin dahil bago dumating ang napakasayang buwan ng Disyembre, paghahandaan muna namin ang pagdadalaga ni Ate Yohan!” sabi ni Ryan Agoncillo.

“Actually wala pa, pinaplano ko pa lang ‘yung malaking ribbon sa bahay. Anong design? Kinakausap ko na `yung tagagawa. Malamang sa malamang sa bahay lang kami. Like we always do for Christmas, sama-sama kami mga taga-Cavite, taga-Cabanatuan!” saad ni Paolo Ballesteros.

“Siyempre there’s so many things to be thankful for and to celebrate. Meron kaming bagong baby. My sister is pregnant! Okey na, basta importante sama-sama kami sa Japan, o dito sa APT! Charis!” sabi ni Maine Mendoza.

Maligayang Pasko sa lahat! (Dondon Sermino)