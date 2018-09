Masamang bagsak ni Slaughter, pinakaba ang mga Ginebra fan

SANDALING napigil ang hininga ng crowd nang bumagsak si Greg Slaughter may 5:49 pang nalalabi sa laro ng Ginebra kontra NorthPort Miyerkoles nang gabi sa Smart Araneta Coliseum.

Alam ng lahat, kapag malala ang inabot ng big man ay mamemeligro ang kampanya hindi lang ng defending champion Ginebra kundi maging ang slot nito sa Gilas Pilipinas.

Sa isang rebound play, nagbuhol sina Slaughter at Sean Anthony ng Batang Pier. Bagsak ang Gin Kings center, medyo masama ang tukod ng kaliwang paa.

Inalalayan palabas ng court si Slaughter, pero mag-isa na siyang iika-ikang dumiretso sa bench. Maya-maya, inunat-unat ng 7-footer ang paa, tinatantiya kung kakayaning tumayo.

Hindi na ibinalik ni coach Tim Cone ang kanyang slotman, nakaligtas ang Ginebra, 104-98, at itinagay ang 3-0 card sa PBA Governors’ Cup.

“At least we survived, there’s scary moment for Greg. Worried about that, the way he fell,” lahad ni Cone. “A 7-feet tall guys to fall like that, the first thing you think of is the injuries.”

Sa dikitang endgame, nagdalawang-isip si Cone kung ibabalik si Slaughter para sa depensa pero bandang huli ay hindi na pinuwersa ng coach.