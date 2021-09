“It is an easy thing to call names; any fool is equal to that … and the weapon of vituperation is generally used by those who lack brains for argument or are upon the wrong side.”

~ Martha Finley

(“Napakadaling manlait ng isang indibidwal o atakihin ang kanyang itsura o pagkatao, ang anumang mangmang ay katumbas niyan … at ang sandata ng pag-aalimura ay karaniwang ginagamit ng mga taong walang utak para sa pagtatalo o nasa maling panig.”)

Masakit. Lalo na kung totoo.

Panlihis sa isyu. Entertainment politics. Name calling. Threats. Matrix. Troll farm. Joke.

‘Yan ang sistemang nasaksihan ng mga Pilipino sa ilalim ng Duterte administration sa tuwing naiipit sa isyu ng katiwalian o paglabag sa karapatang pantao.

At ngayon, ang hindi katanggap-tanggap na ginawa ng Duterte administration sa gitna ng pandemic ay ang gamitin ito para umano mapaboran ang ilan at makinabang sa kaban ng bayan.

Partikular na iniimbestigahan ng Senado ay ang paglipat ng mahigit sa P40 bilyon mula sa Department of Budget Management-Procurement Service (DBM-PS) papunta sa Department of Health (DOH) para sa pagbili ng mga COVID-related items noong taong 2020.

Ang kuwestyon, paano nakopo ng Pharmally Pharmaceutical Corporation, na may kapital lang na P625,000, batay sa record ng Securities and Exchange Commission (SEC), ang P8.7 bilyon???

Sa Senate hearing, sinisilip ang koneksyon nina Michael Yang, na naging adviser ni Duterte, at dating DBM-PS Christopher Lao, na dating aide naman ni Sen. Bong Go at Health Sec. Francisco Duque III sa maanomalyang transaksyon.

Karamihan sa mga Senador ay may hawak na mga impormasyon sa naging ‘overprice’ ng face shield at face mask sa gitna ng pandemic.

Tubong lugaw.

Pero sa halip na sagutin ang isyu, binuweltahan ni Duterte ang ilang Senador sa pamamagitan ng personal na pag-atake.

Pinuna ang timbang ni Sen. Dick Gordon at ang buhok ni Sen. Ping Lacson. Kaya dapat ay maging mabait sina Executive Sec. Salvador Medialdea at Presidential Spox Harry Roque kung idadaan sa timbang o buhok lang ang pag-uusapan.

Hindi na bago ang ganitong style na patutsada ni Duterte sa kanyang mga kritiko.Sa mga nagdaang Talk to the People hilig niyang laitin ang mga nagpapahayag ng pagpuna sa kanyang gobyerno.

Hindi ba’t pinuna at pinagtawanan niya ang malalaking ngipin ni Atty. Chel Diokno nang batikusin nito ang ginawang pag-aresto ng National Bureau of Investigation (NBI) sa panahon ng pandemic.

“A false argument should be refuted, not named. That’s the basic idea behind freedom of speech. Arguments by name-calling, rather than truth and light, can generally be presumed fraudulent.”

Ann Coulter

(“Ang isang maling argumento ay dapat na pinabulaanan, hindi kailangan ng panlalait. Iyon ang pangunahing ideya sa likod ng kalayaan sa pagsasalita. Ang mga pagtatalo sa pamamagitan ng pagtawag sa pangalan, sa halip na malaman ang katotohanan at malinawan, sa pangkalahatan ay maaaring ipalagay na mapanlinlang.”)

Ginoong Duterte walang maitutulong ang panlalait para makaiwas sa anumang pananagutan ng iyong gobyerno sa bintang na katiwalian, lalo na sa gitna ng pandemic.

Ang mahirap ay ang balik nito.

The truth shall set us all free.

Walang Personalan.