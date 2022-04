Masahista todas, angkas sugatan sa trak

Patay ang isang masahista habang sugatan ang kanyang angkas nang masagi ng truck ang sinasakyan nilang motorsiklo at masagasaan sila sa Malate, Maynila kahapon ng madaling-araw.

Kaagad na nasawi ang biktimang si Vernadette De Bor, 30-anyos, massage therapist at residente ng No. 300 S. Castillo st., San Pedro, Pateros, habang nakaratay sa Philippine General Hospital (PGH) ang backride niya na si Jasmin Cristy Capital, 31-anyos, physical therapist at residente ng 9F Victor St., Tramo, Pasay City.

Inaresto at kinasuhan na ng reckless imprudence resulting in homicide, physical injuries at damage to property sa piskalya ng Maynila ang truck driver na si Severino Del Rosario, 47-anyos, San Ildefonso, Bulacan.

Sa imbestigasyon ni P/Cpl. Genesis Flagne ng Vehicle Traffic Investigation Section (VTIS) ng Manila Police District-Traffic Enforcement Unit (MPD-TEU), binabagtas ng mga biktima ang southbound lane ng Taft Avenue sa kanto ng P. Ocampo St., sa Malate sakay ng Honda ANF100 motorcycle na may plakang 9447L nang masagi sila ng minamaneho ni Del Rosario na truck na may plakang NFY 3852 bandang alas-12:30 ng hatinggabi.

Pakaliwa umano ang truck nang bigla itong kabigin ni Del Rosario kaya nasagi ang motor ng mga biktima. Sumemplang ang motorsiko at nagulungan umano ng truck. (Juliet da Loza)