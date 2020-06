Mas totoo ang WHO: Roque, Duque binaterya ni Lacson

Hindi bilib ang ilang senador sa pahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque na nanalo ang Pilipinas sa giyera kontra coronavirus (COVID-19) pandemic.

“The WHO has its own credibility problems in relation to the handling of the Covid 10 pandemic and therefore it’s pronouncements should not be taken seriously, not even at face value,” pahayag ni Senador Panfilo Lacson sa kanyang text message.

“On the other hand, for the government to say that the country is winning its fight against the coronavirus is nothing better than patting itself on the back,” dagdag pa nito.

Una rito, inihayag ni Roque na nananalo ang gobyerno sa kampanya kontra COVID-19 bilang pagkontra nito sa ulat ng WHO na ang Pilipinas ang pinakamabilis ng naitalng bago kaso sa Western Pacific Region nitong nakalipas na dalawang linggo.

Sabi ng WHO, ang naitalang bagong kaso ng Pilipinas ay tatlong beses na mataas kumpara sa Singapore na ngayon ay nasa second wave na ng pandemya. Sa datos ng WHO, nakapagtala ang Pilipinas ng 8,143 bagong kaso simula noong Hunyo 16, pinakamataas sa 22 bansa sa rehiyon.

Ang Singapore ay nasa ikalawang puwesto na may 2,251 bagong kaso habang ang China kung saan nagmula ang virus ay pangatlo na may 302 bagong kaso. (Dindo Matining)