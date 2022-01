Mas sosyal, mamahalin: Bea kinabog alindog ni Julia

Hindi kailangang maghubad, sapat na ang ganda, ang malinaw na pahiwatig ni Bea Alonzo sa Instagram post niya. Nabulabog nga ang mga netizen, pati mga kapwa artista niya, sa post niyang `yon.

Namangha nga sila sa itsura ni Bea, na kahit nakadamit naman, makatulo-laway talaga.

Sa larawan ay naka-black blazer, white shirt, shorts, lang si Bea, at banat ang buhok, at naka-dark shades. Naglalakad sa hallway na animo ay ramp model siya na hawak ang Hermes black bag.

“Strutting my way out of January like…” simpleng caption niya.

Simple lang ang larawan, pero humanga talaga ang mga netizen, dahil sa magandang hubog ng kanyang legs.

“Beauty,” sabi ni Mariel Rodriguez Padilla.

“Susubukan ko nga ‘yan. Lalabas ako ng bahay namin let me see if it works,” say ni Rica Peralejo.

“Grabe Dyosa,” saad ni DJ Chacha.

Anyway, “classy”, “Hollywood star”, “expensive” ang iba pang deskripsyon kay Bea.

May mga nag-tag na mga follower ni Bea kay Gerald Anderson, na may mensaheng ‘Ito nga pala ang sinaing mo’. Kaaliw!

At siyempre, hirit din ng iba, mas maalindog pa rin si Bea kesa kay Julia Barretto. (Rey Pumaloy)