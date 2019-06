Mas matanda sa akin

Dear Dra Holmes:

Good day po. Nag-start ‘yung relationship namin last June of 2016. Nakilala ko sya sa isang dating website, then we started chatting. ‘Yung una ayaw nya sakin kasi sobra ko daw bata pero ‘di nagtagal napasagot ko sya and nung umuwi ako sa ‘Pinas (OFW po kasi ako) nagkita kami.

We started dating back then, had sex, and it was so meaningful to me coz it was my first time po kasi. And ‘pag bumabalik po ako dito abroad we call each other every day para ‘di ako ma-homesick. At nasundan pa ‘yun ‘pag umuuwi ako, though ‘di pa ko nakakapunta sa bahay nila kasi parang ‘di ako welcome sa mga anak nya.

So every time we have sex, we do it sa hotel. Even sa edad nya, may asim pa sya pagdating sa sex. By the way she was separated twice, have 3 kids, now adults.

‘Yung panganay nya is halos kasing edad ko lng. 23 years ‘yung age gap namin, She’s now on mid-50’s and I’m on early 30’s pa lang. Eto po ‘yung problema, alam ng buong family nya ‘yung relasyon namin, while sa side ko eh wala kahit isa nakakaalam.

Natatakot ako sa sasabihin ng parents ko ‘pag nalaman nila about samin. Kasi ‘pag umaalis ako ng bahay ‘pag nakikipagkita ako sa kanya eh tinatanong nila if bakit ‘di ako umuuwi ng ilang araw. If sino daw kasama ko at bakit ‘di ko daw masabi. Madami sila nirereto sakin, ina-add ko naman sa FB and china-chat ko nang ‘di ko sinasabi sa GF ko now, pero after nun ‘di ko na tinutuloy kasi nagiguilty ako. And besides ‘di ako na-aattract sa mga bagets, mas na-aattract ako sa may edad sakin, ages between 50-60 years old which is weird if for my age.

Naiinggit ako sa mga kapatid and friends ko na may asawa na sa ganitong edad. Gusto ko din magkaroon ng sariling family in the near future pero paano ko gagawin if masaya ako sa feeling ng mature GF ko. Ano po mapapayo nyo para sa isang lalaki na tulad ko Dra. Holmes? Thank you. ADAM

