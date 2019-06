Mas matanda sa akin (3)

Dear Dra Holmes: (shortened June 3 letter)

Nag start yung relationship namen last June of 2016.

Nakilala ko sya sa isang dating website. Una ayaw nya sken kc sobra ko daw bata pero di nagtagal napasagot ko sya and nung umuwi ako sa Pinas nagkita kami.

We had sex, which so meaningful to me coz it was my first time po.When abroad, we call each other every day para di ako mahome-sick. At nasundan pa yun pag umuuwi ako.

We have sex sa hotel. May asim pa sya kahit sa edad niya (mid-50’s). 23 years ung age gap namen. Aam ng family nya yung relasyon namen, while sa side ko walang nakakaalam.

Natatakot ako sa parents ko pag nalaman nila about samen. Madami sila nirereto saken, pero di ako naaattract sa mga ba­gets, mas naaattract ako sa ages between 50-60 years old which is weird if for my age.

Naiinggit ako sa mga kapatid ko na may asawa na sa ganitong edad. Gusto ko din magkaroon ng sariling family soon pero panu if masaya ako sa feeling ng mature Gf ko? Adam

Dear Adam:

Maraming salamat sa sulat mo na una nating pinublish nang buo noong nakaraang Lunes, Hunyo 3. Sa huling kolum natin noong Miyerkoles, Hunyo 5, pinakita ko ang mga inconsistency sa iyong buhay:

1. Mayroon ka nang sariling trabaho at buhay pero marami ka pa ring ayaw ipaalam sa iyong mga magulang. N

aiintindihan ko na ayaw mong sobrang magulat ang mga magulang mo dahil para sa kanila siguro, sobrang tanda na ng gf mo pero iba pa rin ‘yung ayaw mo silang masaktan o kahit kailan ayaw mong malaman nila dahil takot ka sa kanila.

Ang ikalawang inconsistency sa iyong buhay ay ang gusto kong magkaroon ng anak pero hindi na puwedeng manganak ang gf mo.

Ang una mong kailangang gawin, siguro, ay siguraduhin kung anong klaseng relasyon ang gusto mo sa kasalukuyang gf mo ngayon: Gusto mo ba na kayo na habambuhay? o masayang-masaya ka ngayon at mahal mo siya pero alam mo na hindi ito forever dahil gusto mong magkaroon ng sarili mong pamilya?

Kapag nakadesisyon ka na, sana sulatan mo ulit ako para ma­tulungan kita, ok? Ingat–MG Holmes

