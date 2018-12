Mas masayang Pasko para sa Saguiaran

Disyembre na naman at siguradong abala ang bawat isa sa pamimili ng mga regalo, pati na ng mga pang-Noche Buena. Sa karamihan sa atin, pambili ng regalo at traffic ang kalimitang iniisip nga­yong panahon ng Pasko.

Malayong-malayo ito sa problema ng ating mga kababayang nasa pinakamaliliit, pinakamalalayo, at pinakamahihirap na bayan. Isa na dito ang Saguiaran sa Lanao del Sur.

Ang munisipyo ng Saguiaran ang isa sa mga naapektuhan ng Marawi siege noong nakaraang taon. Daan-daan sa ating mga kababayan ang nawalan ng tirahan dahil kinailangang lumikas papalayo sa kaguluhan.

Isa ang Office of the Vice President (OVP) sa mabilis na rumesponde at naghatid ng relief goods para makatulong. At sa pamamagitan ng Angat Buhay program ni VP Leni Robredo, patuloy ang ayuda para tulungang makabawi at makatayo muli ang ating mga kababayan.

Sa maraming programa ng Angat Buhay sa Lanao del Sur, isa ang proyektong kasama ang AKABA Ltd. Design Co. sa mga nagbibigay ng malaking kaginhawaan sa mga internally displaced persons (IDPs) doon.

Mayo nang pinagtuunan ng pansin ang mga kababaihang mananahing IDPs ng Saguiaran. Dala noon ng buong team kasama si VP Leni ang mga sewin­g machine, tela, at iba’t ibang mater­yales para tulungan silang makapagsimula muli.

Ngunit katulad ng dati pa nating sinasabi, hindi dole out ang tulong ng Angat Buhay.

Sa mga sumunod na buwan, nakipag-ugnayan ang OVP sa AKABA para sa capa­city buildin­g ng mga kababaihan. Kaya’t noong Agosto, sinimulan mag-intensive workshop kasali ang 10 mananahi ng Saguiaran.

Layunin ng programa na bigyan ng kakayahan ang mga kababaihang ito para mapalaki ang kanilang kita, lalo pa’t sa mga panahong iyon ay naninirahan sila sa mga temporary shelter lamang.

Nang matuto gumawa ng AKABA-grade backpacks, tote bags, at mga pouch, nagkaroon na rin ng market ang kanilang mga produkto. Ang AKABA mismo ang bibili ng kanilang mga tinahi at magiging sigurado na ang kanilang kikitain.

Noong nakaraang linggo, muling bumisita ang Angat Buhay team para kamustahin ang ating mga kababaihan.

Nakausap namin si nanay Rosa, na isa sa mga sumailalim sa training at ngayo’y nagtatahi para maibenta sa AKABA.

Kuwento niya, “Kinausap kami ng AKA­BA, nag-training kami. Bago lang namin nakilala ang AKABA, mabilis ang aksyon nila sa amin. Pinapunta kami sa Manila, nakapag-trai­ning kami. Mahirap ang training pero masaya.”

“Natuto kami sa training,” sabi ni nanay Rosa. “Kaya pagbalik namin sa Saguiaran, kami naman ang nagtuturo doon para sa katulad namin.”

Maliban sa dagdag kaalaman, may sigurado nang kita sina nanay Rosa. At para sa mga IDPs na nagsisimula muli sa kanilang buhay, malaking bagay ito.

“Ibig sabihin, magkakaroon na kami ng regular na kita. Hindi na kami maghahanap ng bibili ng pinaghirapan namin. Kaya mas makakatulong kami sa mga pamilya namin,” aniya.

“Dahan-dahan kami natuto, pero masaya kasi alam namin na pag-asa ito na makakaba­ngon kami uli. Unti-unti makakapundar ng gamit, iyong iba makakabuo na uli ng bahay na nawasak noong isang taon.”

At kahit papano, sa pamamagitan ng pagsisikap ng OVP, ng partners nito at ng mga kababaihan ng Saguia­ran, may mas magandang pasko na darating sa mga kababayan natin sa Saguiaran, Lanao del Sur.