Mas maraming turista aprub sa Baguio

Dinagdagan pa ang bilang ng mga turista na maaaring bumisita sa Baguio City kada araw.

Inaprubahan na kasi ng lokal na gobyerno ang panukala ni City Tourism Officer Engr. Alec Mapalo na mula 500 ay gawing 1,000 na ang pahihintulutang mamasyal sa Baguio bawat araw.

Niluwagan na rin ng LGU ang ilang limitasyon sa pamamasyal para makabawi ang mga negosyo roon.

“We’re allowing na rin ‘yung transient houses as long as they are registered and were issued a certificate of compliance,” napaulat na sinabi ni Mapalo.

Ito ang mga napagkasunduan ng City Tourism Office matapos nilang konsultahin ang mga hotel operator, ang Department of Health, at si Baguio Mayor Benjamin Magalong.

Mahigit 20 bagong kaso ang naitala ng DOH sa lungsod noong Lunes.

May 13.5% positivity rate rin na naiulat doon, na mas mataas sa ideal rate ng World Health Organization na 5%.

Aminado ang ahensiya na simula noong Oktubre, kung kailan tumanggap ng turista ang Baguio mula sa ibang lalawigan, ay dumami nga ang mga COVID-19 case doon.

Pero, punto ng ahensiya, baka ang pagtaas sa impeksiyon ay dahil sa “very aggressive” COVID-19 testing at contact tracing sa Baguio. (SDC)