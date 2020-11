Mas maraming sakuna binabala! DOE kinalampag vs coal energy

Kinalampag kahapon ng Power for People Coalition (P4P) ang Department of Energy (DOE) na kumilos at ipatupad ang pangil ng idineklara nitong coal moratorium para walisin at pahintuin ang lahat ng planta sa bansa na gumagamit ng uling bilang source ng enerhiya sa kanilang operasyon.

Sa isang online press briefing kahapon, sinabi ni P4P convenor Gerry Arances na mas marami pang trahedya ang maaaring danasin ng bansa kapag nagpatuloy ang operasyon ng mga kompanyang gumagamit ng uling.

Ipinaliwanag ni Arances na nagpapainit sa daigdig ang gas na ibinubuga ng sinusunog na uling at ito ang dahilan kung kaya’t nabubuo ang malalakas na bagyo tulad nina Rolly at Ulysses.

“Coal fuels disasters. It’s plain and simple. So long as we burn coal, its greenhouse gas emissions will continue to heat the Earth and produce typhoons like Rolly and Ulysses, only much stronger and more frequently. It’s already too late to reverse the current trend of typhoons, but it’s not too late to stop the trend from becoming worse,” ani Arances.

Iginiit niya na sa halip na makatulong ay nakadaragdag pa umano ang mga polisiyang ipinatutupad ng DOE tungo sa pagkasira at lalo pang paglubha ng klima sa bansa.

Ang uling pa rin ang pinakamalaking pinagkukunan ng elektrisidad sa bansa dahil sa umano’y paniniwalang teknolohikal ng DOE kung kaya’t marami pa rin ang nahihikayat na magtayo ng coal power plants.

“The coal moratorium is DOE’s way of covering its tracks of failures, bad planning, and its role in causing the reprehensible electricity rate of the country – which today is one of the most expensive in Asia,” ani Arrances.

Samantala, sinabi ni Arrances na pursigido ang kanilang grupo na isulong ang planong pagdaraos ng panibagong National Day of Action Against Coal (NDA) para igiit sa DOE na ipatupad ang coal moratorium sa bansa.

Layon nito na permanenteng ipagbawal ang pag-iisyu ng mga bagong Certificate of Endorsements sa anumang proyekto na gagamitan ng uling tulad ng mga pipeline at pagbawi sa mga naipalabas na nitong COE.

“Dahil sa mga planta ng coal dito sa atin, nasira ang kalikasan na siyang nagbibigay ng hanapbuhay, nagkakasakit ang lahat dahil sa humihinang mga baga, at ngayon, nagdadala pa sila ng sakuna. DOE, tama na. Matibay ang mga Pilipino, pero di ito dahilan para lasunin kami,” dagdag naman ni Fr. Warren Puno, community advocate at director ng Ministry of Ecology ng Diocese of Lucena.(Mia Billones)

May kapasidad na 9.88 GW coal ang kasalukuyang nakatayo sa bansa at inaasahang tataas pa ito ng hanggang 140% kapag nailipat sa online ang lahat ng proyekto nito sa pipeline.

Ito na umano ang tamang pagkakataon para itaguyod ang paggamit ng renewable energy at makahikayat pa ng mas maraming mamumuhunan sa renewable energy projects sa bansa.(Mia Billones/Eileen Mencias)