Mas maraming benepisyo sa solo parent pinaratsada

Pinamamadali ni Camarines Sur Rep. LRay Villafuerte sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) at iba pang ahensiya ng gobyerno ang pagpapatupad ng mas maraming benepisyo para sa mga solo parent.

Sinabi ni Villafuerte na mahigit 15 milyong solo parent ang makikinabang sa Expanded Solo Parents Welfare Act (RA 11861) na kanyang iniakda.

Ang RA 11861 ay naging batas noong Hunyo 4 at nag-amiyenda sa Solo Parents Welfare Act of 2000 (RA 8972).

“Filipino families, particularly those led by solo parents as breadwinners and primary caregivers, face new challenges and burdens. The estimated number of Filipino solo parents in 2018 rose to 15 million, 95 percent of which are female, according to the Federation of Solo Parents Luzvimin,” sabi ni Villafuerte.

Bukod sa mga benepisyo, sinabi ni Villafuerte na pinarami rin ang mga kuwalipikado na maging solo sa ilalim ng bagong batas. (Billy Begas)