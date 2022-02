Mas marami sasabak sa balik-eskuwela

Maaari ng simulan muli ng Department of Education (DepEd) ang kanilang pilot face-to-face class dahil nasa alert level 2 na ang Metro Manila at ilan pang lugar sa bansa.

Sinabi ni acting Presidential Spokesman Karlo Nograles na kapag nailabas agad ng DepEd at Department of Health (DOH) ang kanilang assessment ay maaaring simulan muli ang face-to-face class sa mga pampublikong paaralan sa NCR at iba pang lugar.

Para naman aniya sa mga pribadong paaralan na nais na ring magbukas ng face-to-face classes, sinabi ni Nograles na kailangan lamang nila ipresenta sa DepEd at DOH ang kanilang mga ginawang paghahanda para masigurong hindi makompromiso ang kaligtasan at kaligtasan ng kanilang mga estudyante.

“Well, now it’s alert level 2 in NCR, Batanes, Bulacan, Biliran, Southern Leyte, Cavite, Rizal and Basilan, puwede na pong… upon the DepEd assessment and the DOH assessment, they may now start expanding, again, face-to-face class in the public schools and then those in the private schools can already begin talking to DepEd,” ani Nograles.

Iprinesenta na aniya ni DepEd Secretary Leonor Briones kay Pangulong Rodrigo Duterte ang posibilidad na palawakin ang mga paaralang maaring mag-pilot face-to-face class sa mga lugar na nasa alert level 2 kaya inaasahan ng Palasyo na mas maraming mga paaralan ang magbubukas sa mga susunod na araw.

“There are several provinces, including NCR, that already in alert level 2, then we hope to be able to see a more, you know, an expansion of the number of schools, public schools that already can do the face-to-face class upon the assessment ng Department of Education pati ng Department of Health,” dagdag ni Nograles. (Aileen Taliping)