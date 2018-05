Mas malaking mid-year bonus ibubulsa ng mga empleyado ng gobyerno

TATANGGAP ng mas malaking mid-year bonus ang may 1.5 milyong government employee kasunod ng bagong batas na nagtatanggal ng buwis sa bonus at benepisyo.

Alinsunod sa Republic Act 10963 o Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) Law, ang 13th month pay at iba pang benepisyo, kabilang na ang productivity incentive at Christmas bonus­ ay exempted sa buwis kung hindi lalagpas sa P90,000.

“Magandang balita ito para sa ating government employees lalong-lalo na sa mga magulang na naghahanda nga­yon para sa enrollment ng kanilang mga anak. Malaking bagay ito na ma­katutulong sa pagtustos sa pag-aaral at iba pang gastusin ng pamilya,” saad ni Senador Sonny Angara, chairman ng Senate Ways and Means Committee.

Bago ang TRAIN Law, isinulong ni Angara ang panukala para taasan ang tax exemption ng 13th month pay at iba pang benepisyo mula P30,000 hanggang P82,000 noong 2015.

Alinsunod naman sa Executive Order No. 201, bibigyan ng mid-year bonus o 14th month pay na katumbas ng isang buwang suweldo ang mga government employee.

Sa mga nakalipas na taon, tuma­tatanggap ang mga government worker ng year-end bonus o 13th month pay sa dalawang bahagi, ang una ay tuwing Mayo at ang ikalawa tuwing Nobyembre.

Ang mga tatanggap ng 14th month pay ay ang mga empleyado na may minimum na apat na buwan na sa serbisyo sa pagitan ng Hulyo noong isang taon at Mayo 15 ngayong taon at mayroong performance rating na ‘satisfactory’.

Naglaan ang gobyerno ng P36.2 bil­yon para sa mid-year bonus ng lahat ng government personnel.

“Mas malaki na ang maiuuwing bonus ngayon ng ating mga kawani ng pamahalaan dahil hindi na kakaltasan ng buwis ito kung hindi tataas sa P90,000. Buong-buo nang makukuha ng government employees ang kanilang mid-year bonus na mapakikinaba­ngan na kani-kanilang pamilya,” diin ni ­Angara.