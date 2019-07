Mas mahigpit na seguridad sa MPBL

#ambetabol

Ambet Nabus

Isang linggo na lang at muli nating matutunghayan ang laban ni Manny Pacquiao na nagdeklarang 100% siyang fit at ready na harapin si Keith Thurman.

At dahil title fight ito (WBA super) welterweight world title, interesado ang marami sa depensa ni Pacman. Pero marami din namang nagsasabing ‘quotang-quota na’ ang tinatawag na Pambansang Kamao kaya sana daw ay last na niya itong talaga.

Well, the fact na sa ABS-CBN niya ibinigay ang rights ng naturang laban kahit pa nga mas naging identified siya sa GMA-7 nitong mga hu­ling laban niya, iisa lang daw ang ibig sabihin. Na mas malaki ang perang nakataya, sa pustahan man o sa advertising revenues na kaparte pa rin si Pacman.

Ayon sa nasagap naming tsika, higit na doble ang makukuhang parte ni Pacquiao dahil mas marami pa lang naka-align na network at iba pang media platform (income generating lahat) ang ABS-CBN na maghahatid ng nasabing title fight come July 20 sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas (July 21 in Manila).

Isa pa ngang dahilan kung bakit mas pinaboran umano ni Pacquiao na sa ABS-CBN ibigay ang rights ay dahil nasa sister company nito ang MPBL.

Ang basketball league na unti-unti nang nakakakuha ng share sa viewership and adverti­sing na ikinababahala na ngayon ng PBA.

Now tell us, sino ba ang nagsasabing tungkol pa rin sa pride ng bansa ang lahat ng ito?

***

Speaking of MPBL, mukhang nangangaila­ngan na ng mas mahigpit na security measure ang liga pagdating sa mga manlalaro at ibang officials (referees) na umano’y posibleng sangkot sa game fixing at drug use?

May mga kumakalat kasing tsismis na merong ilang players na hindi naman lasing o lango, pero kung umasta umano sa laro ay mistulang ‘larong­ kalye’ ang ginagawa? At meron ding ilan umanong nakikipagpustahan at tumatanggap ng pera para ilaglag ang mga laro nila?

And yes, hindi nga din umano ligtas dito ang officiating referees na kung hindi dedma eh nalululon ang mga silbato o whiste sa oras na kailangang tumawag sila ng foul at iba pang game violation?

Hmmmm….for sure naman ay nakakarating ito sa opisina ng mahal naming Commissioner Kenneth Duremdes at aware siya sa mga ganitong tsika?

Bakit lahat na lang yata na pasukan o pamahalaang ‘negosyo’ ni Sena­tor Manny Pacquiao ay may ganitong tsismis?

***

Early retirement nga ang sinabing dahilan kung bakit nag-retire si Coach Chot Reyes bilang CEO ng TV5 this end of July or early August.

Sa loob ng tatlong taon nito sa naturang network, naniniwala si Coach Chot na may panahon pa para bigyan niya ng atensyon ang ibang bagay, lalo na daw ang ilang mga personal isyu.

We have known Coach Chot since the 90s at kilala namin ang husay nito sa bawat bagay na pinapasok niya.

At kapag sinabi na niyang enough, tama na talaga! Here’s just wishing the good man, the best at alam naming sa pagreretiro niya ay magiging bahagi pa rin ang mundo ng sports ng buhay niya. Besides, he belongs to that very elite circle of basketball coaches na talaga namang may historical significance sa bansang ito.

Congratulations and good luck po!