Mas mahabang pasensya para kina tatay, nanay

May mga nakausap akong magulang na namomroblema dahil sa mabigat na responsibilidad ng paggabay sa pag-aaral ng kanilang anak na nagbalik-eskwela and at the same time ay nagtatrabaho.

Kwento ni Mommy Leana, iba pala ang pakiramdam na mag-multitask, lalo pa’t work from home siya, may dalawang taong gulang na baby na inaalagaan, balik-Saudi ang asawa, at balik-eskwela sa public school ang panganay na anak.

Nakakawindang — ganyan niya nilarawan ang sitwasyon.

Isa lang si Mommy Leana sa milyon-milyong magulang na ngayon ay humaharap sa pagsubok ng work-from-home at distance education. Marami ang mas naging bugnutin at mabilis na umiinit ang ulo. Madali ring maubos ang pisi at mawalan ng pasensya kaya napapalo pa ang mga anak.

May ilan akong tips para habaan pa ang ating pasensya sa panahong ito:

1. Magpahinga kung napapagod. Sabi ng mga eksperto sa behavioral psychology, pagod ang madalas na dahilan ng ating pagkabugnutin o maikling pasensya na madalas humahantong sa ating pamamalo o pagpapagalit. Mahalaga ang sapat na pahinga para may lakas at energy tayong alalayan ang mga anak natin at magawa ang ilan pang mga bagay sa bahay at hanapbuhay.

2. Humingi ng tulong sa pinagkakatiwalaang kapamilya. Ang pag-amin na hindi natin kaya ang lahat ay isang magandang step para masolusyunan ang problema. Marami sa Pinoy families ang humihingi ng tulong sa kanilang mga nanay at tatay o kapatid para bantayan o alalayan sila sa pagbabantay sa mga bata. Pwedeng makatulong ito na mapagaan ang gawain.

3. Makipagkwentuhan sa mga kaibigan. Isa ito sa pinakamabisang paraan para mag-destress at maging fresh ang perspektibo sa mga bagay-bagay. Kailangan natin ng kaunting break, kaunting paghinga at pwedeng gawin yan kasama ang mga kaibigan na iyong pinagkakatiwalaan. Malaking bagay ang may napapagsabihan at nakikinig sa atin.

4. Magpatugtog ng masaya at magandang musika. Sabi nila isang mabisang paraan ng pagtatanggal ng pagod at stress ay sa pamamagitan ng pakikinig sa music. Pwede ring maki-sing along bilang paraan na ma-release ang lahat ng stress sa ating loob.

5. Magkaroon ng bukas na komunikasyon sa inyong mga anak. Nagtatalo ang magulang at anak dahil sa minsa’y hindi magkaunawaan. Para maiwasang maging dragonesa habang tinuturuan sila o ginagabayan sila sa lessons, magandang kausapin muna sila kung ano ang tulong na kailangan nila, at kung paanong sistema ang mas okay sa kanila. Mas gusto ba nila na basahin independently ang modules? O mas gusto nila na nandoon tayo? Sa ganitong paraan mas maiintindihan natin ang kanilang learning needs. Alalahanin na first time ito para sa ating dalawa, kaya magandang tyansa ito na matutunan kung ano ang magwowork at hindi.

Sa lahat ng ito, ang masasabi ko para sa mga parents ay “Kapit lang”! Hindi man madali ito, pero sigurado akong hindi rin ito madali para sa ating mga anak na ngayon lang din makararanas ng ganitong set-up sa edukasyon. Samahan natin silang makalagpas sa mga pagsubok na ito sa pamamagitan ng ating pagmamahal sa kanila.