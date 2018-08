Mas magastos sa ‘Heneral Luna’ Goyo bibida sa ‘100 years of Philippine Cinema’

Pinakasuwerte at pinaka-successful na male Starstruck discovery­ itong si Paulo Avelino kumpara sa ibang nanalo.

Hindi man siya tinanghal na grand winner, pero patuloy siyang nabibigyan ng lead roles at heto, bidang-bida sa bio-flick ng bayani ng bansa na si Gregorio del Pilar, ang Goyo, Ang Batang Heneral mula sa TBA Studios, Artikulo Uno at Globe Studios.

Mabigat ang character ni Paulo sa Goyo kumpara sa huling pelikulang ginawa, Ang Larawan kung saan papogi at nilandi-landi niya ang magkapatid na sina Paula at Candida (Rachel Alejandro at Joanna Ampil). Kaya para kay Paulo, ‘tough assignment’ ang bagong proyekto.

Si Direk Jerrold Tarrog­ ang director ng Goyo na siya ring nagdirek ng blockbuster na Heneral Luna. Pero kung palamura at punumpuno ng galit ang heneral, iba ang character ni Goyo.

“Gregorio del Pilar is more like water, tubig na dumadaloy, more introspective,” saad ni direk Jerrold.

Mas malaki raw ang Goyo kumpara sa Luna dahil 60 days ang shooting na inilaan sa Avelino-starrer kesa sa Luna na 31 days lang ang shooting.

Pinagbidahan ni John Arcilla ang Heneral Luna pero hindi agad pumalo ‘yon sa unang linggo ng showing. Through word of mouth, nabalita ang ganda ng movie at magagaling na performances ng mga artistang kasali kaya naman pumalo ito nang husto sa takilya.

Eh sa local movies, kahit gaano kaganda ang isang pelikula, kapag hindi sikat ang bida, hindi pa rin ito tinatangkilik ng manonood. Sa Goyo, ‘di hamak na mas malaking artista si Paulo kesa kay John.

Ngayong sikat na artista ang kinuhang maging bida, may plus factor na ito. Eh kung maganda pa ang kabuuan ng movie, aba, hindi na kailangang magdasal ng producers para panoorin ng tao ang Goyo, Ang Batang Heneral, huh!

All-star cast ang Goyo at ito ang napiling magbukas sa selebrasyon ng 100 years ng Philippine Cinema dahil magkakaroon ito ng gala premiere sa August 31 sa SM Megamall.