Mas mababa sa 1K COVID namumuro

Inaasahang mas mababa na lamang sa 1,000 ang magiging kaso ng COVID-19 sa bansa sa mga susunod na araw.

Ito ang pagtaya ni OCTA Research fellow Dr. Guido David sa kanyang pagharap sa Laging Handa public briefing nitong Lunes.

Ayon kay David, ang pagbaba ng COVID cases ang isa sa mga ginawang pamantayan para ibaba sa alert level 1 ang status sa Metro Manila at 38 iba pang mga lugar sa bansa.

“Nakita naman natin na malapit na siyang bumaba below 1,000 cases per day, and we are expecting by tomorrow ay bababa na ‘yan ng less than one thousand cases,” ani David.

Kapag mataas na aniya ang mga nabakunahan sa mga lalawigan na nasa alert level 1 ay mababawasan din ang mga mahahawa, lalo na sa mga hindi pa bakunado.

Umaasa ang OCTA Research na handa na ang mga lokal na pamahalaan sa mas mababang alerto kaya mahalagang palagi pa ring sundin ang minimum public health standards para mapanatili ang kaligtasan laban sa COVID-19. (Aileen Taliping)