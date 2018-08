Mas kapani-paniwala ang K-9 dog – PDEA chief

NANINDIGAN si Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) Director General Aaron Aquino na may lamang isang toneladang shabu na nagkakahalagang P6.8 bilyon ang apat na magnetic lifter na natagpuan ng ahensiya sa isang bodega sa General Mariano Alvarez, Cavite kamakailan.

Sinabi ni Aquino sa pagdinig ng Kamara ng mga Representante kamakalawa, mas naniniwala siya sa K-9 dog na si ‘Odel’ na nakaamoy na may lamang shabu ang magnetic lifter dahil hindi nagkamali ang aso sa maraming performance nito sa pag-amoy ng iligal na droga.

Nilinaw din ni Aquino na hindi sapat ang swab testing na ginawa ng Philippine National Police (PNP) at Bureau of Customs (BOC) sa mga magnetic lifter dahil negatibo rin ang lu­mabas sa swab testing nila sa dalawang magnetic lifter makaraang tanggalin ang shabu sa Manila International Container Port (MICP) na nakumpiskahan ng P2.4 bilyong halaga ng iligal na droga.

“It doesn’t mean that if you swab something and it’s negative, there’s no drugs there,” sagot ni Aquino sa pagtatanong ni Marikina City Rep. Miro Quimbo na kumbinsido siyang may shabu ang mga magnetic lifter sa Cavite. “Yes, sir. They contained illegal drugs.”

Taliwas ang paniniwala ni Aquino sa katuwiran ni BOC chief Isidro Lapeña sa pagdinig noong ng Kamara noong Agosto 14 kaya pursigido ang PDEA chief na madakip ang persons of interest na pawang Chinese na nagpakalat na ng isang toneladang shabu sa bansa.

Idiniin ni Aquino na masaya ang mga ahente ng PDEA ‘pag nakakumpiska ng tingi-ti­nging shabu sa mga tulak kaya nadidismaya siya sa mga tauhan ng BOC na pawang galing din ng PDEA na napalusutan ng isang toneladang shabu.