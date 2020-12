Mas bet ang lambing ni Richard: Yassi tumanggi sa halik ni Coco

Pitong minuto tumagal ang mabigat na eksena nina Coco Martin at Yassi Pressman sa “FPJ’s Ang Probinsyano”. At ang nakakaloka ay walang script ‘yon, ha! Yun nga `yung eksena na nag-aaway ang mga karakter nilang sina Cardo at Alyana bago matulog.

“Here’s one of our one-take script-less Cardo-Alyana scenes. Minsan nakakagawa po kami ng mga freeflow scenes. Bullet points lang. Kung saan galing, kung saan papunta,” sabi ni Yassi sa Instagram kalakip ang video ng naturang eksena.

“Nakaka-excite gumawa po ng mga ganitong eksena dahil ‘di mo alam ang magiging kalabasan at kailangan palagi ka lang nag-iisip sa kung anong nararamdaman ng character mo. Isa sa mga grateful po akong matutunan sa #FPJsAngProbinsyano,” say pa ulit ni Yassi.

Mapapanood sa eksena ang reklamo ni Cardo (Coco) sa seksing pananamit ni Alyana (Yassi) at pinagbabawalan na itong magtrabaho. Napaiyak si Alyana sa pakiusap ni Cardo lalo na’t nabibigyan siya ng pagkakataon ng trabaho niyang mangarap at umasenso sa buhay. Sa huli, tinanggihan pa ni Alyana ang halik ng asawa.

Napapadalas na nga ang alitan ng mag-asawa na minsa’y nauwi pa sa sigawan dahil sa pagpipilit ni Cardo na itigil na ang pagsisilbi ni Alyana bilang business partner kay Lito (Richard Gutierrez).

Habang lumalayo naman ang loob ni Alyana kay Cardo, patuloy siyang napapalapit kay Lito at nagiging komportable na rin sa mga hawak at paglalambing nito.

Ano ang susunod na hakbang ni Lito para tuluyan nang maangkin ang puso ng minamahal, lalo na’t alam na niyang nagkakaproblema na ang mag-asawa?

Panoorin ang “FPJ’s Ang Probinsyano” sa A2Z channel sa free TV at sa digital TV boxes gaya ng ABS-CBN TVplus. I-scan lang ang digital TV boxes para hanapin ang A2Z channel na mapapanood sa Metro Manila at ilang bahagi ng Cavite, Laguna, Quezon, Rizal, Bataan, Batangas, Bulacan, at Pampanga. (Dondon Sermino)