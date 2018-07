Marzouki, CEO ng Nestlé Philippines

Inanunsyo ng Nestlé Philippines, Inc. ang pagkakatalaga kay Kais Marzouki bilang chairman at CEO simula ­Hulyo 1, 2018.

Si Marzouki ay na­ging CEO rin sa Nestlé Central and West Africa Region noong 2013. Siya ay nagtapos ng Master’s Degree in Ma­nagement from the European School of Ma­nagement at nagtrabaho sa Nestlé Switzerland, taong 1995 bilang Brand Manager sa frozen recipe dishes for retail and food services.

Noong 1998 ay inilipat siya sa Nestlé S.A. at pinangunahan niya ang sales at marketing productivity na kinapapalooban ng pagbabago ng mga commercial structure at management program sa Nestlé sa buong mundo.