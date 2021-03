Marya ayaw makasama si Shawie sa pelikula

Nagpaparinig na ang Megastar na si Sharon Cuneta sa dalawang taong masasabing naging bahagi ng buhay at karera niya.

Una na nga sa kanyang ex-husband na si Gabby Concepcion. Na sey niya, hindi lang ito ang may kaparehang bata, si Sanya Lopez sa First Yaya. Siya rin daw ay meron.

Si Marco Gumabao naman sa movie nila.

Ilang taon na ba since pinaplano ang Sharon-Gabby movie pero hindi matutuloy. Kapag nandiyan na, may nangyayaring gusot, isyu o problema.

Pangalawang pinanawagan naman niya ay ang kaibigan at masasabing kakontemporaryo rin na si Maricel Soriano.

Sey niya, “Ano na, Mary?! Itong babaeng ito mga 1,000 times ko na sinasabi na gumawa na kami ng movie! Ateng ko hintayin pa ba natin na mag-65?!!! Eh bakit kasi tuwing bini-bring-up ko iniiba mo ang topic!!! Ayan sinusumbong na kita sa netizens para alam nila ikaw lang hinihintay ko! Tara na Mary!”

Mukhang sa mga postings na ito ni Shawie, mukhang ang dami pa niyang gustong gawin at mukhang malabo yung sinasabi niyang plano na magre-retire na siya.

Dingdong pabor na ‘wag munang buksan mga sinehan

Nahingan ng reaksiyon ang Kapuso Primetime King na si Dingdong Dantes nang magkaroon siya ng Instagram Live kasama si G3 San Diego.

Tinanong ito tungkol sa nangyari at nangyayaring pandemya, sinasabing ang mga artista o ang entertainment industry ay kabilang sa mga non-essentials sa panahong ito.

Sey niya, “Well, at first ‘no, talagang medyo papalag ka at mag-a-argue ka saying that we’re non-essentials. But in a time like this, we really need to support each other, especially in-terms of capitalizing on what we can do best para maiangat ang buhay ng mga tao.

“Having said that, being in the industry kailangang ma-recognize natin what our capacity and capabilities. Isipin na lang natin paano tayo makakatulong sa panahong ito rather than being defensive of us, being non-essentials commodity.

“Pero siyempre, at a certain point, magre-reconcile naman lahat, sa focused lang.”

Naniniwala rin daw si Dingdong na ang entertainment talaga ang isa sa naging pinaka-apektado ng pandemya.

Nag-comment din siya sa dapat pagbubukas na ng mga sinehan, pero dahil sa pagdami na naman ng COVID cases, binawi ito.

Ayon nga rito, “Just recently, parang sinabi na hindi pa rin talaga puwedeng pumasok ang mga tao sa mga sinehan. So, kahit na gustong-gusto nating gawin yun, naiintindihan natin na baka hindi pa rin talaga dapat dahil siyempre, may kaakibat ka health risk.

“I believe we’re getting there, it’s just a long process.”

Natawa naman si Dingdong nang tanungin kung ano ang sikreto niya na sa mga artista raw, isa siya sa parang walang mga eskandalo na lumalabas at name-maintain niya ito.

“No, I don’t know… Maybe, I’m not that person,” natawang sagot niya.

Anak ni Yorme tinamaan kay Legaspi

On-screen lang kaya o talagang tinamaan ang anak ni Mayor Isko Moreno na si JD Domagoso sa anak nina Carmina Villarroel at Zoren Legaspi na si Cassy Legaspi?

Nag-iiba ang aura at mood ni JD o Joaquin kapag nababanggit na ang pangalan ni Cassy.

First team-up nil ani Cassy ang First Yaya na mapapanood na simula ngayong Lunes, March 15 sa GMA Telebabad. Pero tahasang sinasabi ni JD na even after First Yaya, si Cassy pa rin daw ang gusto niyang makapareha at parang kulang na lang, selyuhan na ito, huh!

Sey niya, “Hopefully po, I really want to stick with Cassy pa.”

Saka ito nag-react sa director nila na si Direk LA Madridejos kung bakit daw ito nakangiti. Kaya sumagot si Direk LA na isa raw talaga sa aabangang rekado sa serye ang bagong tambalan ng dalawa.