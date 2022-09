Maruming baybayin sinisi sa basura, ebak ng tao, hayop

Binalaan ng Department of Health (DOH) sa Central Visayas ang publiko laban sa pagligo at iba pang aktibidad sa baybayin ng Barangay Catarman sa Cordova dahil sa mataas na antas dito ng fecal coliform.

Inilabas ni DOH-7 Director Jaime Bernadas ang babala alinsunod sa direktiba ni Cebu Provincial Administrator officer-in-charge Prince Lee Balaba bilang aksyon naman sa isumite ng Environment and Management Bureau (EMB) ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) na resulta ng kanilang inspeksyon sa kalidad ng tubig dito.

Natuklasan sa pagsusuri na kontaminado ito ng fecal bacteria na siyang pinagmumulan ng water-borne diseases. Nakakaranas ng lagnat, kawalan ng gana sa pagkain, pagsusuka, pananakit ng tiyan at pagtatae ang sinumang makakai­nom na kontaminadong tubig.

Nitong Agosto 29, nagpalabas si Cebu Gov. Gwendolyn Garcia ng Executive Order 25, Series of 2022, na nagbabawal sa operasyon ng mga ilegal na istraktura sa baybayin tulad ng mga floating at fixed cottage.

Sinabi ni Bernadas na hindi maayos ang sewage at wastewater disposal system ng mga ito na paglabag sa kanilang Sanitation Code standards.

Mabilis aniya ang pagdumi ng tubig dahil sa mga basura at dumi ng tao at hayop na naitatapon sa tubig.