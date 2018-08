Martires nanumpa isip Ombudsman

Gihimo ni Acting Chief Justice Antonio Carpio sa Supreme Court ang pagpanumpa sa bag-ong gitudlong Ombudsman Samuel Martires.

Matud Martires nga ipatuman niya ang dismissal order sa Office of the President kang Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang tungod sa graft and corruption ug betrayal of public trust.

Nagsugod ang administrative case batok ni Carandang tungod sa wala niya pagbutyag paborableng impormasyon ni Presidente Rodrigo Duterte kabahin sa bank transaction record sa Presidente.

Apan pagpasabot ni Martires, nga mahimo pang mosang-at si Carandang ug motion for reconsideration.