Martin Venegas na love at first sight

May bagong pasabog na naman ang isa sa mga rising star ng Viva Artist na si Martin Venegas dahil naglabas ito na kanyang latest single na may title na L.A.F.S.

Sa aking pakikipag chikahan kay Martin nabanggit niya na eto ang kanyang pangatlong kanta na ini-release sa publiko under Viva Records, very excited si Martin na iparinig sa mga netizen at ng mga chismosa nating kapitbahay ang kanyang pinaka bagong kanta.

Ayon pa kay Martin sariling komposisyon niya ito kaya naman talagang nakakaantig ng damdamin ang mensahe ng kanyang awitin.

“Ako po mismo ang nag-compose ng kanta kasi na love at first sight po ako noon pero matagal naman na, yun lang yung naging inspiration ko,” saad ni Martin.

For sure nagtataka na kayo kung ano nga ba ang ibig sabihin ng L.A.F.S at ayon nga kay Martin, Love At First Sight ang ibig sabihin ng kanyang latest single.

Sa aking pag-uusisa sa binata tinanong ko kung ang kanyang na L.A.F.S ay naging jowa niya at eto ang kanyang sagot.

“Naku hindi ko po naging jowa wala po akong karelasyon ngayon focus muna po ako sa career,” humahalakhak na pahayag ni Martin, (Baka naman sino-showbiz mo ko dear! Lol!)

Available na nga ang pinakabagong kanta ni Martin at mapapakinggan ito sa lahat ng online streaming platform. Dagdag pa ni Martin plano rin daw niya itong gawan ng music video soon kaya naman mga suki abangan nalang natin lahat ng yan sa mga susunod na araw.

Samantala sa amin pang tsikahan tinanong ko na rin ito kung anu-ano pa ba ang mga nakalatag na proyekto para sa kanya ngayong taon.

And yes bibida rin nga si Martin sa isang Indie film na hindi pa niya pwedeng sabihin kung ano ang title ng pelikula at kung anong production ang gagawa. Tikom pa rin bibig nito kung sinu-sino ang kanyang mga makakasama sa pelikula.

Pero saad lamang ng young actor ay action horror movie ito for this summer kaya naman mag-follow na sa mga social media accounts ni Martin for more updates.