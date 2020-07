Martin, super bonding kina Robin, Santino sa US

Mahigit one week na rin sa Amerika si Martin Nievera.

Sa Los Angeles, California unang nagpunta si Martin kung saan based ang panganay niyang si Robin Nievera.

Nag-bonding muna doon ang mag-ama. May online fundraiser pa nga silang ginawa.

Nang maka-text ko si Martin last Saturday (L.A. time), nalaman ko na nasa Las Vegas, Nevada na siya.

Ang bunsong anak na si Santino Nievera naman ang pinuntahan ni Martin sa lugar na ‘yon. Siyempre, miss na miss na ni Martin ang mga anak, kaya naman nagpunta siya ng Amerika.

Sa atin naman sa Philippines, naka-bonding ni Martin ang second child niyang si Ram Nievera noong Father’s Day kung saan ipinagluto pa siya.

Sa palitan nga pala namin ng text message ng Concert King ay tinanong ko siya kung makakauwi siya ng Philippines para sa “ASAP Natin ‘To” sa buwan ng August at yes ang sagot niya.

This week daw ay babalik na ng bansa si Martin na tamang-tama lang naman para makapag-quarantine muna siya bago mag-live at tapings para sa ilang episodes ng nasabing Sunday musical show ng ABS-CBN para sa kanilang Kapamilya Channel on cable and satellite, iWant at TFC.tv apps at TFC (The Filipino Channel).

In fairness to “ASAP Natin ‘To” nga pala, marami talagang gumagawa ng paraan para makapanood ng tinaguriang concert TV show ng Kapamilya network.

Gray, Milby magkasama sa Batangas

May pinost ang businesswoman/philanthropist na si Chemist Pinky Tobiano sa kanyang social media story. Tungkol ‘yon sa mga kaibigang sina Sam Milby at Miss Universe 2018 Catriona Gray at sa issue na ginagawa ng ibang mga tao tungkol sa relasyon ng dalawa.

Kalakip ng picture nilang tatlo ay ang caption ni Pinky na, “I rarely share my views about issues about I just want to share with everyone that @catriona_gray @muning4life and @sammilbyupdates are 2 of the nicest persons and let us allow them to be happy.

“The world have too much challenges and problems now, let us all help in our own way to make this world a better place… Let us focus on positivity!!!!!”

Isa si Pinky sa sobrang close sa mag-sweethearts.

Actually, noong mag-guest si Catriona sa online show ni Pinky na pinalabas sa Cornerstone Entertainment Facebook page kamakailan ay napabalitang dapat ay kasama sa episode na ‘yon si Sam, pero hindi naman ‘yon natuloy.

Ang singer na si Erik Santos ang nagkaroon ng special participation sa episode na ‘yon.

Ginanap sa The Farm sa San Benito, Batangas ang live episode na ‘yon ng online show ni Pinky.

Hindi ikinuwento sa akin ni Pinky na nandoon din pala si Sam, pero hindi nga lang ito sumali pa sa live episode ng online show ng nasabing chemist.

May nagtsika sa akin na ang picture ni Pinky na kasama sina Sam at Catriona na pinost niya sa kanyang social media story ay kuha sa lugar na ‘yon, huh!

Anyway, tama ang sinabi ni Pinky na nicest persons sina Sam at Catriona dahil sa tuwing ikinukuwento niya sa akin ang mag-sweethearts ay talaga namang sobrang puri niya ang ugali ng mga ito!

Ang bongga!