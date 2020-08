KUMAMBYO si Filipino-American baller Remy Martin, umatras sa susunod na NBA Rookie Draft.

Sa halip, maglalaro ito ng kanyang senior season kasama ang Arizona State Sun Devils.

Noong Marso, inanunsyo ng 22-year-old playmaker ang kanyang pagsabak para sa NBA Draft.

Sa inilabas na team announcement sa kanilang social media account, ibinahagi ng mga ito ang pagbabalik ni Martin sa koponan.

“I’m blessed to have the opportunity to coach Remy Martin for one more season,” pahayag ni ASU coach Bobby Hurley.

“Remy will be one of the best players in college basketball this year and will be on a mission to lead Arizona State basketball in its pursuit of championships.”

Bahagi si Martin sa “23 for 23” pool ni former Gilas Pilipinas head coach Chot Reyes. (JAT)