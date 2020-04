Martial law warning sa mga pasaway – Nograles

Nilinaw ni Secretary to the Cabinet Karlo Nograles na babala pa lamang ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipatutupad nito ang `martial law-type’ lockdown kapag nagpatuloy sa pagmamagtigas ang mga pasaway sa enhanced community quarantine.

“Parang sinasabi lang ni Pangulo kung talagang magmamatigas ang mga pasaway, then we will really employ and ask the military to come in and help the police. Parang ganun lang. That’s what he means,” sabi ng kalihim.

Ayon kay Nograles, na siya ring tagapagsalita ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-EID), maaari lamang magdeklara ang Pangulo ng martial law kung mayroong magaganap na pagsalakay o rebelyon sa bansa.

“`Pag wala naman `yon hindi naman ano `yong martial law. But the President is only trying to emphasize to the people na he also has the ability to ask for the (Armed Forces of the Philippines) to help impose order if need be. He has that power,” paliwanag ni Nograles.

“So, warning lang sa mga violators at warning lang sa mga lumalabag at mga pasaway na umayos kayo, mag-behave, let’s keep order,” dagdag pa ng kalihim.

Sa kanyang mensahe sa bayan Huwebes ng gabi, nagbanta si Pangulong Duterte na magpapatupad ng martial law style laban sa mga pasaway sa lockdown.

Sinabi ito ng Pangulo dahil sa kabila ng paulit-ulit na pakiusap nito na manatili sa bahay ang mga tao habang umiiral ang enhanced community quarantine ay marami pa rin ang nasa kalsada at hindi rin sumusunod sa social distancing.

Dahil dito, sinabi ng Pangulo na kung ayaw madisiplina ng mga Pinoy ay aatasan niya ang mga pulis at militar na mag-take over sa trabaho ng mga local executive at mga opisyal ng barangay.

“I’m just asking for your disiplina konti. Kasi pag ayaw nyo, ayaw nyong maniwala, mag-take over ang military and police. I’m ordering them now to be ready,” anang Pangulo.

“Ang police pati military ang mag-enforce sa social distancing at yung curfew. Sila na . Parang martial law na rin. Mamili kayo. Ayaw ko pero pagka naipit na yung bayan at walang disiplina kayo,” dagdag ng Pangulo.

Pumapayag naman aniya ang gobyerno na makalabas ang mga mamamayan na may quarantine pass para bumili ng pagkain kaya hindi dapat ma makisabay ang mga wala namang importanteng gagawin sa labas ng bahay.

Habang tumatagal ang enhanced community quarantine ay tumataas aniya ang bilang ng kontaminasyon kaya dapat na makinig ang mga tao sa pakiusap ng gobyerno para mapahupa ang pagtaas ng mga kinakapitan ng COVID-19. (Prince Goles/ Aileen Taliping)