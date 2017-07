Martial Law pa more! 5-months extension lusot sa Kongreso

Sa botong 261 ‘yes’, kontra sa 18 na ‘no’ — inaprubahan sa joint session ng Kongreso ang hiling ni Pangulong Rodrigo Duterte na palawigin ng limang buwan ang martial law sa Mindanao.

Sa nominal voting, 16 mula sa 20 senador ang bomoto pabor sa hirit ng Pangulo na martial law extension at sina Sens. Franklin Drilon, Bam Aquino, Kiko Pangilinan at Risa Hontiveros lamang ang tumutol.

Sa panig ng Kamara, 245 miembro ang pabor habang 14 ang tumutol.

Kailangan lamang ng 158 boto upang makuha ang majority votes mula sa dalawang kapulungan ng Kongreso.

Si Senator Gringo Honasan ang nag-sponsor sa panig ng Senado para isulong ang extension ng batas militar.

Depensa ng senador, ang pagpapalwig sa martial law ang tutugon sa problema ng mga taga-Mindanao at upang mapabilis ang rehabilitasyon ng Marawi City .

“Is martial law the solution? There are potentials for abuse but the mechanisms for prevention are within our control. Martial law in Mindanao involved both risks and opportunities and we can manage both,” ayon kay Honasan.

Naghain ng mosyon si Senate Minority Leader Franklin Drilon upang tutulan ang limang buwang extension ngunit natalo ang kanyang mosyon sa botohan ng mga senador.

Sa panig ng Kamara, si Majority Leader Rodolfo Fariñas naman ang nag-sponsor sa martial law extension.

Ngayong araw, July 22, napaso ang 60-days martial law na idineklara ni Pangulong Duterte sa Mindanao.