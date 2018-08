Martial Law extension, wa epek sa Mindanao — Ping

NANINIWALA si Sena­dor Panfilo “Ping” Lacson na matapos ang pambobomba sa Sultan Kudarat ay napatunayan na hindi uubra para masawata ang karahasan sa Mindanao ang pagpapalawig ng Martial Law.

Ito ay kasunod ng panibagong kaso ng pambobomba sa Sultan Kudarat na ikinasawi ng tatlo katao at ikinasugat ng mahigit 30 iba pa.

“The recent bombing incident in Isulan, Sultan Kudarat suggests that neither Martial Law nor the Bangsamo­ro Organic Law could guarantee peace in Mindanao,” saad ni Lacson.

Iginiit ng senador na paigtingin ang panga­ngalap ng impormasyon at paganahin ang intelligence reports upang matukoy at mabantayan ang mga galaw ng mga masasamang-loob sa rehiyon.

“It is my view that the National Security Council and our ground security forces should take a hard look at their security plans and stra­tegy especially in the South and try to avert the vicious cycle of talking peace with one tri­bal group while aliena­ting the others,” dagdag ng mambabatas.

Binalikan pa ng mambabatas ang mga naunang pakikipag-usap ng pamahalaan sa ilang armadong grupo sa Mindanao na bagama’t naging matagumpay ay nagresulta lamang sa pagbuo ng panibagong pangkat na maghahasik ng takot.

Bukod pa sa pagpapalawig ng panga­ngalap ng impormasyon, isinulong din ni Lacson ang panukalang nag-aam­yenda sa ­Human Security Act of 2007 dahil sa ilang probisyon nito na hindi na tugma sa kasalukuyang situwasyon.

Sa ilalim ng Senate Bill 1956 na inihain ni Lacson, nais niyang pa­lakasin ang mga probisyon laban sa mga dayuhang terorista at maging ang iba pang mga kriminal na aktibidad.