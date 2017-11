Martial Law extension depende kay Digong

Iginagalang ng Mala­cañang ang rekomendasyon ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na palawigin pa ang Martial Law sa Mindanao subalit iginiit na depende ito sa magiging desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte.

“The decision of the Armed Forces or the recommendation of the Armed Forces of the Phi­lippines is actually accepted, well, but then again, it will be the President who will decide,” ayon kay Presidential Communications Operations Office (PCOO) Secretary Martin Andanar.

Una nang sinabi ni AFP spokesman Major General Restituto Padilla na posibleng palawigin ang Martial Law sa Mindanao na nakatakdang matapos sa Disyembre 31, 2017 dahil patuloy pa rin ang banta ng mga armadong grupo sa rehiyon bagama’t napalaya na ang Marawi City sa kamay ng mga terorista.

Ayon kay Andanar, kinikilala nila ang “wisdom” ng militar sa kanilang rekomendasyon dahil ito ang nakakaalam sa mga grupong banta sa seguridad ng rehiyon, lalo pa’t marami pang dapat gawin sa Marawi gaya ng rehabilitasyon at clearing operations.

Sa kabila nito, nilinaw ni Andanar na si Pa­ngulong Duterte pa rin ang magpapasya kung ano ang makabubuti sa rehiyon.

Ang mahalaga aniya sa Malacañang ay ang seguridad ng mga mamamayan partikular sa Mindanao kung saan mayroon pang ginagawang rehabi­litasyon sa Marawi.