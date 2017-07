Martial Law dineklara ko kaysa ma-impeach — Duterte

Humingi ng pang-­unawa si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga sundalong ­isinabak sa Marawi City dahil kina­kailangan umano niyang resolbahin ang kritikal na problemang dulot ng pag-atake ng teroristang grupong Maute.

Ipinaliwanag ni Duterte nang bumisita ito sa mga sundalong naka-deploy sa Marawi City nitong Huwebes kung bakit kinakailangan niyang ideklara ang Martial Law sa Mindanao.

“Maski iyong sabihin ninyo na it was I who declared Martial Law at ako iyong nag-utos dito na pumunta kayo. Intindihin naman ninyo na ang trabaho ko Presidente, because of the critical conditions as has said by your military and the Defense department, I had to declare Martial Law. Otherwise, I would be the candidate for impeachment also. Mas mabigat iyan, puwede akong maalis sa puwesto at nakakahiya,” ba­hagi ng talumpati ng Pa­ngulo.

Ipinaliwanag din nito kung bakit siya bumisita sa Marawi City sa kabila ng patuloy pa rin ang sagupaan dito sa pagitan ng mga tropa ng gobyerno at Maute Group.

“Sabi ko pupunta talaga ako. Sabi ko, kung panahon ko na, panahon ko na; wala na ta­yong magawa diyan. But I have to be there, nag­bisita talaga ako, kasi gusto kong malaman ninyo, isa lang tayo. Your life is not less important than mine. Our lives are very important to the country and to your family,” ayon kay Duterte.