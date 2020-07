Marlo nanigas ang katawan sa depresyon

Isa pang kaso ng celebrity na umaming dumaan o dumadaan din sa depression ay ang Kapamilya na si Marlo Mortel.

Sa latest vlog niya ito inamin. Nagulat din kami sa admission niya bilang sa panahon ng quarantine, parang naging busy naman siya sa pagsusulat ng kanta, pagba-vlog at pakikipag-collab.

Pero ayon kay Marlo, “Napagdaanan ko ‘yan nitong mga nakaraang Linggo and it was really hard, really hard.

“Gulong-gulo na ko, hindi na makagalaw yung katawan, sobrang ninenerbiyos dahil sa rami ng iniisip, sa rami ng nangyayari sa palagid natin ngayon.”

Ang ginagawa na lang daw niya, nakikinig daw siya sa mga inspirational song at ang paulit-ulit na pinakinggan niya at naging go-to song daw niya ay ang “Mercy Save No.”

Talentado at creative naman siya kaya sana, hindi maging dahilan ang tuluyang pag-shutdown ng home network niya para ma-depressed siya lalo.

Sobrang hirap na: Rita Daniela bigla na lang umiiyak

Nagpapatawa at nagpapakilig si Rita Daniela, pero sa totoong buhay ngayong nararanasan natin ang pandemya dulot ng COVID-19, umamin ito na minsan daw, bigla na lang siyang iiyak sa tindi ng anxiety attack niya.

“Sobra, actually, lumalaban pa rin ngayon. Lalo na po sa akin, masasabi ko po na isa po talaga ko sa nahihirapan. Umabot po ako sa time na yung anxiety ko, sobrang taas. Minsan, out-of-nowhere, iiyak na lang ako.

“Parang napapatanong ka, ano ang nangyari? Totoo ba ‘to? Totoo bang nangyayari ‘to?”

At saka niya inilahad ang pinagdadaanan nilang pamilya kunsaan, nagpapa-chemo therapy ang kanyang ina.

Ayon kay Rita, “Ayoko pong nakikitang nahihirapan ang nanay namin. Yung feeling na sana, wala nang COVID at tuloy-tuloy ang work, mas mapapagaan namin ang buhay niya. Pero, gawa ng COVID, nalilimitahan ang kakayahan naming magkakapatid para po mapagaan ang buhay ng nanay namin.

“Isa po yun talaga sa struggle ko, kung paano kami magsu-survive.”

Nagdarasal na lang daw siya at kapag nagdarasal daw siya, kahit paano raw ay kumakalma siya.

Nakausap namin si Rita at ibang regular ng Sunday afternoon show ng GMA-7, ang All Out Sundays kunsaan, kahapon, nagsimula na itong mapanood ng live, pero stay at home pa rin ang lahat kaya tinawag itong All Out Sundays Stay Home Party sa bago nitong time-slot which is 12:45 p.m.