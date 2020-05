Nakausap namin si Marlo Mortel sa pamamagitan ng Facebook video chat. Bukas na niya ilo-launch sa pamamagitan muna ng kanyang YouTube account ang na-achieved niyang duet with the last seasons’ American Idol finalist na si Evelyn Cormier.

Mismong ang kantang isinulat ni Marlo, ang “Bones” ang kantang mapapakinggan na duet nila. Nagawa ito ni Marlo ngayong naka-ecq. So, hindi sila nagkikita pa ng A.I. finalist. Pero heto at na-achieved niya on his own ang masasabi niyang milestone sa kanyang singing career.

Fan si Marlo ng American Idol at wala raw siyang pinalalampas na season nito, pero sa last season, ang finalist nga na si Evelyn Cormier ang talagang sobrang hinangaan niya. Nagsimula silang magkaroon ng communication dahil nagme-message siya sa social media nito, nagpo-post din siya at napansin niyang nire-repost daw nito. Nalaman na rin na singer nga siya sa bansa.

“Sobrang naging fan niya ko. Sobrang unique ng boses niya. Ang ganda-ganda pa niya. Para siyang si Anne Hathaway. Tapos yun nga, kapag pinapatugtog ang mga performance niya sa American Idol, pino-post ko sa IG stories ko, tapos nagre-reply siya. Sine-share ko rin sa kanya ang mga songs ko. Naging friends kami.”

Ngayong lockdown daw, nirepost ni Evelyn ang original song niya na Racing Waters. Nang alukin daw niya ito kung papayag na maka-duet niya sa original song niyang Bones, sobrang dream come true raw talaga sa kanya na pumayag ito.

Siyempre, nagkanya-kanya sila ng recording. Siya sa bahay niya at si Evelyn sa U.S. Pero sobrang happy raw siya sa kinalabasan.

Si Marlo mismo ang nag-composed ng song, producer ng single, nag-talent coordinator for Evelyn at lahat-lahat na.

“Mahirap siya pero kapag more effort, mas maganda ang kalalabasan. Itong song na ‘to, nagbayad ako ng arranger, nagbayad ako ng magmi-mix. So, talagang pinaghandaan ko siya. Online lang siyang lahat nangyari.”

Kung bukas ang release ng Bones sa You Tube, sa May 27 naman sa Spotify kunsaan, ikalawang single na niya nairi-release sa digital store ngayong panahon lang na naka-lock down ang lahat.

***

Alessandra nagbunyi sa ‘no kissing scene, bed scene’ rule

“Winner” ang pakiramdam ng actress na si Alessandra de Rossi dahil sa “new normal” kung sa sakali nga at magre-resume na ang entertainment industry at ang pagte-taping ng mga teleserye, most likely, sa ilang shooting din ng mga pelikula.

Noon pa man, hindi fan si Alex ng mga kissing scene at love scene. Aminado si Alex dito, lalo na kapag sa palagay niya, puwede namang mailahad ang kuwento na wala ng halikan pa.

So, dahil nga sa COVID-19, sinasabi na kahit sa taping, iiwasan yung mga eksenang magkakadikit, which means, mas lalo na yung may halikan pa.

Kaya napa-tweet si Alessandra with all the laugh emojis nang,”Wala daw kissing scenes kapag back to work ang showbiz industry! Paano ba yan, guys? May nanalo na!”

***

Angel nagpasaklolo kay Angelica sa ‘ paghahalaman’

Hindi lang pagluluto at sariling sikap ng pagpapaganda ng katawan ang nakakahiligan ngayon ng mga celebrities na naka-modified enhanced community quarantine pa rin, maging ang pagtatanim ng halaman ay bagong hobby na rin ng ilan sa mga kilalang artista.

Si Angelica Panganiban pala, even before ecq, tila therapeutic na sa kanya ang pagtatanim at pag-aalaga ng halaman.

Si Kathryn Bernardo naman, nahawa sa boyfriend na si Daniel Padilla. Sey niya, “Officially became a plant momma thanks to @supremo_dp’s influence! Never realized before how plants could make one so happy. I can spend the entire day just staring at them!”

At ang isa pang pinasok na rin ang pagtatanim, si Angel Locsin. Pinost niya ang halaman at humingi ng saklolo sa mga netizens kung paano raw niya mabubuhay.

Isa sa sumagot dito si Angelica na yung ganun daw niyang halaman, dalawang beses sa isang buwan lang niyang diligan. Kaya nabuhayan ng loob si Angel at nasabi nitong may chance mabuhay ang halaman niya.

At least, ngayong mahigit dalawang buwan na ngang naka-lockdown lang ang lahat, nagagawa rin tulad ng mga palaging busy na celebrities nito ang ilan sa mga interes nila.