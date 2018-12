Marlo inalay ang ‘One Great Love’ sa namayapang ina

Karapat-dapat ding purihin at palakpakan ang professiona­lism ni Marlo Mortel dahil sa kanyang ipinakita noong nagsu-shoot siya para sa pelikulang One Great Love na pambato ng Regal Films sa darating na Metro Manila Film Fest 2018.

Nasa kasagsagan na sila ng shoo­ting nang lumala naman ang kondis­yon ng namayapa niyang ina, pero sa kabila nito ay pinili pa rin niya ang magtrabaho kahit alam niyang kailangang-kailangan siya sa tabi ng kanyang ina.

Tagaytay pa naman ang shoo­ting nila, pero kinailangan niya talagang pumunta roon hanggang sa bawian na nga ng buhay ang kanyang mommy.

Wala rin daw siyang magawa kundi ang umiyak nang umiyak sa set, pero kapag kailangan na niyang mag-take ay pinilit niyang burahin ang lungkot sa kanyang mukha.

Ang hirap daw ng sitwasyon niyang yun, pero nalampasan din naman niya, kaya iniaalay nga niya ang movie na ito sa kanyang ina na siyang itinuturing niyang One Great Love.

Bilib din daw siya sa kanyang namayapang ina dahil kahit hirap na hirap na ito ay nagawa pa rin niyang magsulat ng “Thank you for everything” na ang sulat na ‘yun ay nakatago pa rin at talagang gusto niyang i-keep hanggang kumupas ito dahil ito ang isa sa hu­ling memory niya sa kanyang ina.

Hiniling din daw niya sa kanyang mother dear na ibulong naman sa Itaas na kumita ng malaki ang movie na ito dahil damay din siya sa tagumpay nito lalo na ngayon na sobrang focus niya sa kanyang career.

Vice Ganda umaming naghahanap ng lalaki sa internet

Hagalpakan sa tawa ang nasa audience ng It’s Showtime nang ikuwento ni Vice Ganda ang kanyang karanasan noon sa apps na Tinder na isa sa pinakasikat na dating apps.

Isang contestant nga raw ng TNT ang nag-share ng kanyang experience sa Tinder na kung saan ay natagpuan nito ang kanyang love life kaya na-curious raw ang bida ng pelikulang Fantastica, kaya nag-member din siya.

‘Yun nga lang, kabaliktaran ang nangyari sa kanya at katawa-tawa pa. Bukod sa nganga siya sa wini-wish niyang magkaroon ng dyowa, aba, na-block pa siya sa Tinder, huh!

Dayalog ng The Unkabogable Box-Office Star, “Bad trip, na-block ako sa Tinder.

“Kasi, yung mga Pinoy, akala siguro nila poser.

“Ni-report nang ni-report, naka-block tuloy ako. Hindi tuloy ako maka-swipe right bad trip!”

Dagdag pa niyang tsika, “Ang ganda-ganda pa man din ang picture ko doon, yung naka-swimsuit ako sa Bohol. Ang dami kayang tsumitsika sa akin doon na foreigner.”

Payo naman sa kanya ni Anne Curtis na gumawa ulit siya ng account, kaya ng nagbigay siya ng mensahe sa mga dati nang naka-register lalo na sa mga Pinoy na ilalagay niya ang account name na, “Vice Ganda, Ako po ‘to!”

Samantala, marami namang netizens ang nag-react saying na ngayon ay hindi niya kailangan ang Tinder dahil meron naman siyang ‘My Sunshine’ sa kanyang buhay ngayon.

Wala ngang iba kundi si Calvin Abueva nga kahit bestprens lang daw sila.

Jessy pinagselosan ng dyowa ni Jericho?

Tahasang itinanggi ni Jericho Rosales na sinabi raw niya noon na kapag nag-asawa na siya ay hindi na siya makipag-kissing scenes anumang proyektong gagawin niya.

Ipinagdiinan niya talaga ito, pero ang totoo nga raw, may punto sa buhay niya bilang aktor na naging istrikto siya sa pagkakaroon ng kissing scenes sa projects na ginagawa niya kasi dahil na rin nga raw sa mga tao sa industriya na kung ano-ano ang mga nasasabi at wala siyang way para ipagtanggol ang kanyang sarili.

Wala naman daw siyang nakikitang masama sa pakikipaglaplapan kahit sabihin pang may asawa na siya as long as nasa tamang konstekto o tamang istorya ito.

No big deal naman daw ito sa kanya as long as naipapaliwanag sa kanya ng maayos kung bakit kinakilangan itong gawin.

Maging ang kanyang asawa raw ay bukas ang pananaw tungkol dito kaya malayo raw na pagselosan nito si Jessy Mendiola na leading lady niya sa The Girl In The Orange Dress na isasabak ngayong December 25 ng Quantum Films, Star Cinema at MJM Productions sa MMFF 2018.

Hindi naging isyu sa kanilang dala­wa ang kagandahan at kaseksihan ni Jessy dahil alam nito na trabaho lamang ito at secured ito sa kanyang leading lady.

Korekek!