Markus dedma sa ‘hiwalayan’ kay Janella

Parang dedma lang si Markus Paterson sa chismis na hiwalay na sila ni Janella Salvador.

NR as in ‘no reaction’ pa ang aktor. At mas focus nga siya ngayon sa taping ng bago niyang proyekto, ang ‘K Love’ kasama sina Jake Cuenca, Iza Calzado para sa Viu Philippines, na base sa post ng direktor nila ay Day 11 na sila.

Makikita rin sa Instagram story ni Markus na kasama niya ang baby nila ni Janella na ang location ay Subic Bay Yacht Club.

Puro video rin ng anak nila ni Janella ang laman ng IG niya, na tanong nga niya, “I don’t know why he loves brochures so much!”

Pero sa Instagram story naman ni Iza Calzado, makikita sina Jake at Markus na nagtatawanan lang. Si Jake habang kumakain ng cake at may bote ng beer sa harap niya. Si Markus na in fairness, tawa lang nang tawa, masayang-masaya, at walang bote ng beer sa harap niya, bagkus ay parang pine apple juice lang, ha!

Well, abang-abang nga ang mga ‘marites’ sa kung ano ba ang true?

Siyanga pala, si Bobby Yan, na Emmy Award winner ang direktor ng ‘K Love’. (Dondon Sermino)