Markahan sa Sabado Imus versus Parañaque

Sa katagalan ng panahon ‘di sinasadyang nagkita kami sa lobby ng Shangrila BGC ang ‘main man’ ng Gilas Pilipinas at una kong coach na nakapagbigay ng All-Filipino championship sa Purefoods Tender Juicy Hotdogs, si coach Chot Reyes.

Mabuhay ka!

***

Nakilala ko rin sa nasabing hotel noong Biyernes si Robert dela Peña ng Rainchem International kasama ang dati kong player at businessman na rin ngayon na si Chris Javier ng Blackwater at ang makisig na marketing manager ng kompanya na si Christian Saur.

Gayundin, sina Mayor Victor Balayon­ ng Norala, South Cotabato, Vice Gov. Vic de Jesus at Board Member Ting Dima-ala ng Phil. Army.

Ex-PBA players Francis Allera ng Coca Cola, Bitoy Omolon ng Sta. Lucia Realty, Bonel Balingit at 1996 Atlanta Olympic boxing silver medalist Onyok Velasco.

Cousins Maan, Jen at Pem Casten, sa­lamat sa pag-invite at sa super premium rice.

***

Balik sa basketball, nitong nakaraang Sabado, March 3, naungusan ng Imus GLC Truck and Heavy Equipment ang isa sa malakas na Navotas Team, 64-61. Maharlika Pilipinas Basketball League-Anta Rajah Cup.

Ang huling tumira para sa panalo ay si Orlie Daroya.

Jampacked ang Imus City Sports Center para sumuporta sa kanilang paboritong team. Sobrang tuwa ni Vice Mayor Ony Cantimbuhan at ­panay ang lundag nung maiskor ni Da­roya ang huling tira.

Ang mga nagdala ng laban sa Team Navotas ay ang kanilang deadly shooter na sina Calvo, Sason, Castro, Publico, Sunday Salvacion at Jamil Gabawan.

Nasa laro rin ang aktres na si Aubrey Miles at ang batang alkalde ng Imus na si Manny Maliksì.

***

Samantala sa darating na Sabado, March 10 abangan ninyo ang laban ng Imus at Parañaque sa Olivarez Gym.

Nito lang Marso 5 nakasalamuha ng Imus Bandera team si Mayor Maliksi at ang kaniyang mga konsehales sa Gerry’s Grill ASEANA para ipakita ang buong suporta nila sa koponan.

Salamat ulit Mayor Manny M.