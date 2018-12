Mark Villar haharap sa Abante live!

Alam mo, Dondon, pagod na pagod ako noong Wednesday dahil sa kaliwa’t kanang mga lakad.

Maaga pa nga lang ay may Christmas get-together na ang mag-iinang Senator Cynthia, DPWH Secretary Mark Villar and Camille Villar (na kakandidatong representative ng Las Piñas City).

Umupo sa tabi namin si Sec. Mark at may nagtanong sa kanya kung ano ang masasabi niya sa mga nahe-headline rito sa Abante tungkol sa kanyang pamilya.

In fairness, wala naman siyang “violent” reaction tungkol doon at nasabi ko rin naman sa kanya na walang personalan sa mga ‘yon at sa katunayan ay ipinagpaalam ko kay Sir Rey Marfil at Sir Gil Cabacu­ngan na iniimbitahan ko siyang mag-guest sa “Anything Goes” online show ko sa Facebook page ng Abante News Online.

According to our bosses nga, welcome na welcome ang mga Villar na makapag-guest sa aming online show, kaya nga kino-coordinate ko ‘yon kay Ms. Anna Mae Lamentillo na sobrang close kay Sec. Mark, at inaayos na nga raw nila ang schedule para sa gues­ting na ‘yon.

Vice Ganda type makasama sa pelikula si Annabelle

After ng interview na ‘yon, nag-rest lang ako sandali at sinamahan ko naman ang mag-iinang Annabelle Rama, Ruffa at Richard Gutierrez para sa guesting nila sa GGV (Gandang Gabi Vice) sa ABS-CBN.

Panay ang paalala ni Ruffa kay Bisaya na kaya sila nag-yes sa guesting na ‘yon ay bilang suporta sa Fantastica movie nina Richard at Vice Ganda.

“Si Ruffa, panay ang remind sa akin na, ‘Ma, this is for Fantastica’s promo and not about us’ dahil takot yata na away-awayin ko siya kapag nakasalang na kami. Panay rin ang sabi ni Chard na be positive,” kuwento ni Bisaya bago pa sila isalang.

Samantala, naaliw ako sa kuwento ni Bisaya tungkol sa pag-iyak niya nang kausap niya ako para ikuwentong nalunod sa Siargao ang nanay ni Sarah Lahbati, si Esther Lahbati.

“Ma, umiyak ka?” sabi naman ni Ruffa nang marinig ang usapan namin ni Bisaya.

“Paano naman akong hindi maiiyak, tumawag-tawag ka sa akin at ang dialogue mo lang, ‘Ma, nalunod sa Siargao si Tita Esther’ at ibinaba mo kaagad ang cellphone. Ni hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Esther.

“Sobrang worry ko. Nahirapan pa akong matawagan si Sarah. Buti na lang, nalaman ko rin na safe na si Esther. Bitin ka kasing magkuwento, Ruffa, kaya sobrang shocked ako,” ang panunumbat ni Bisaya kay Ruffa.

Panay nga ang dasal ni Bisaya na tuluyang maging ligtas si Tita Esther.

Samantala, sa Sunday ipapalabas ang guesting na ‘yon nina Bisaya, Ruffa at Ri­chard sa GGV at tiyak na hahagalpak kayo sa tawa dahil hindi na naman nagpaawat ang Gutierrez matriarch at akala yata ay siya ‘yung may ipino-promote na pelikula, ‘noh?!

Sabi pa nga niya, nag-dialogue raw si Vice sa kanya na nakasama na nito si Ruffa sa Girl, Boy, Bakla, Tomboy at ngayon si Richard sa Fantastica, kaya siya na raw ang next.

Hmph! Makaarte naman kaya si Bisaya lalo na si Vice ang makakaeksena niya sa pelikula?

Well…

Anne ayaw umasa ng award sa MMFF

Iniwan ko na ang mag-iiina sa GGV at napilitan akong mag-MRT para makaabot sa SM Megamall premiere night ng Metro Manila Film Festival 2018 movie entry ni Anne Curtis, ang Aurora.

After ng premiere, nakatsikahan namin si Anne na sobrang saya dahil maganda ang feedback sa Aurora.

Before the premiere sa SM Megamall, may special screening din sila sa isa pang mall at doon nga raw nanood ang mister niyang si Erwan Heussaff at masaya raw ito sa Aurora. Pinuri nga raw ni Erwan ang Aurora.

Sa tanong nga pala kung umaasa siyang mananalong best actress para sa Aurora, sinabi ni Anne na ayaw niyang mag-expect at ginawa lang niya ang dapat gawin para sa kanilang film fest movie.

Bong Revilla pumayat, lalong gumuwapo

From SM Megamall, sumunod naman ako kay Bisaya sa The Peninsula Manila kung saan siya tumuloy after ng GGV taping. Doon ay nakita ko si Precy Ejercito, misis ni former Senator Jinggoy Estrada.

Inabot na ng past 2:00AM ang kuwentuhan namin at nang paalis na kami, nakita naman namin si former Senator Bong Revilla, kaya saglit din kaming nagtsikahan.

Pinuri ni Precy na pumayat na si Bong at busy raw kasi ito kaya nabawasan ng timbang.

Si Bisaya naman, tuwang-tuwa na nagkita na sila ni Bong after nitong lumaya sa kulungan.

“Looking good!” sey ni Bisaya kay Bong at nagyaya na akong umuwi dahil almost 3:00AM na, huh!