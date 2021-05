Mark, Tanya, mga anak nahawaan ng coronavirus

Kilala namin ang Kapuso actress na si Tanya Garcia na sobrang ingat dahil aminado itong sobrang praning na makakuha ng COVID-19 virus, kaya gano’n na lang talaga ang gulat niya nang silang buong pamilya ay maging positibo rito.

March daw nang malaman nila na positive silang lahat. Siya, ang Mister na si Mark Lapid at ang tatlong anak nilang babae na sina Mischa, Mattie at Madel at ang dalawang yaya nila.

Nagkataon pa na nasa Pampanga sila nang ang panganay na anak ay bigla raw lagnatin at mag-chill, that time pa lang, nagtaka na raw si Tanya bakit ito nagkakagano’n, wala naman ubo at sipon. Nang i-antigen test daw niya, positive nga ito at lahat na sila, nag-take na ng test at yun na, lahat sila ay COVID-19 +! Mas na-confirm ito nang mag-pcr swab test na sila.

Until now, hindi nila malaman kung saan nila nakuha ang virus. Kung si Mark man daw na ang nagdala na may time na pumapasok sa opisina, lahat naman daw sa office at mga kasama nito, including his driver, negative. Same goes sa kanilang kasambahay sa Pampanga at family side rin ni Mark.

Aminado si Tanya na nakakatakot pero kapag nandoon na raw pala sa sitwasyon na ‘yun, wala ka ng choice kung hindi lakasan ang loob. Ipinagpapasalamat na lang daw niya na sabay-sabay silang nag-positive kaya sama-sama lang silang lahat sa bahay na nag-quarantine. Lahat din sila ay asymptomatic, maliban kay Mark na may comorbidity dahil may dati ng naging problema sa liver niya.

Si Mark lang daw ang na-confine ng 1 week sa hospital at nang makalabas, isolated na ito sa ibang room.

At dahil nga naranasan na maging COVID-19, mas maingat daw siya lalo ngayon.

Magtatapos na bukas ang kanyang GMA Afternoon prime na “Babawiin Ko Ang Lahat” at may bagong offer na raw sa kanya ang network. Pero nagpasabi raw siya na gusto muna niyang maging fully vaccinated bago mag-lock-in taping.

Ang maganda lang, after her comeback sa Babawiin… feel ni Tanya na this time, magtutuloy-tuloy na siyang muli sa pag-arte at na-miss din daw pala niyang talaga.

Derek, Kyline eeksena sa NCAA

Kung na-surprise man ang mga Kapuso viewers, sigurado na mas lalo ang mga fan ng NCAA dahil nasa bago na itong tahanan, which is, ang GMA-7.

Sa pamamagitan ng ‘Rise Up Stronger: The Road to NCAA Season 96’ na magsisimula ng mapanood simula ngayong Linggo, May 23 sa GTV, makikilala rin ang mga athletes, coaches, teams at ano ang posibleng asahan sa new season ng NCAA, lalo na na nasa bago itong network.

At ang magsisilbing NCAA primer hosts ay ang familiar face na sa Philippine sportscasting na si Martin Javier at ang champion debater at beauty queen, having Miss Multinational 2018 at Kapuso star na si Sophia Senoron.

At via Zoom lang namin unang nakausap ang dalawang hosts, parehong napaka-articulate at si Sophia na kitang-kita sa mga mata ang excitement sa binigay sa kanyang bagong opportunity ng GMA.

Para kay Martin na bagong Kapuso, “Napakagandang liga nito, napakaraming magagaling na players na nanggaling dito. Ako ay natutuwa na narito rin ako sa bagong tahanan ng NCAA.”

Si Sophia na since San Beda days niya ay talagang fan na ng sports at dating nag-audition pa raw para sa NCAA, hindi nito maitago ang excitement.

“It’s really close to home. It’s really close to my heart and I’m so grateful to be given this opportunity. “Iba kasi yung excitement pag sports, iba ‘yung nagagawa niya for people who are watching, iba ‘yung bonding,” sey niya.

Para sa pilot week, makakasama nina Martin at Sophia ang ibang Kapuso star tulad nina Derek Ramsay, Kyline Alcantara, Boobay, Kim de Leon, Chef JR Royol, Yasser Marta, Faye Lorenzo, and Elle Villanueva at iba pa.

Catch ‘Rise Up Stronger: The Road to NCAA Season 96’ starting May 23, Sundays at 5:05 p.m., Saturdays at 4:30 p.m., and Mondays to Fridays at 2:45 p.m. on GTV. Ang mga Kapuso abroad naman ay mapapanood ang ‘Rise Up Stronger: The Road to NCAA Season 96’ via GMA Pinoy TV and GMA News TV. Visit www.gmapinoytv.com/subscribe for more details.

Kris Bernal ayaw paawat sa paghuhubad

Parang nakawala sa hawla si Kris Bernal.

Aminado naman kasi ito na napakadalang nilang magkita ng fiancé na si Perry Choi simula nang magkaroon ng pandemic. At kapag nagkita pa raw sila, kumakain lang sila sa loob ng sasakyan.

Pero dahil birthday nga niya and most likely, her last birthday as single, nakawala ito at ang fiancé. Makikkita naman sa mga post niya sa kanyang Instagram habang flaunt niya talaga ang kanyang katawan sa mga pa-two piece niya.

Nakapag-beach na ito at ang fiancé at hindi nga maitago ni Kris ang saya at pagkasabik. Pagkasabik sa dagat o sa outdoor at siyempre, sa kanyang jowa.

At dahil sunod-sunod nga ang kahubaran niya sa mga post niya sa kanyang IG nag-birthday lang siya, nagpaliwanag naman ito sa isang post niya. Sey ni Kris, “Apologies if it may seem that I post so much about my bday. Tbh, this is the only time that I was able to go out NOT because of work. This is the only time that I am able to enjoy with Perry and have my ME time. As you may know, I’m always busy because of my work, business, and my mind would always wander around as well. I can’t stand not doing anything. There’s always got to be something that I’m doing.

“This is why I’m so grateful and happy for having quality time with Perry and myself. Pasensya na po! Pagbigyan nyo na po, it’ll end soon!”