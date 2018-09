Mark Taguba, 8 pa kakasuhan sa paglabag sa Tariff Code ng BOC

INIREKOMENDA ng government prosecutors ang pagsasampa ng kasong paglabag Customs Moder­nization and Tariffs Act (CMTA) laban sa Customs broker na si Mark Taguba at walong iba pa na may kaugnayan sa P6.4 bilyon shabu shipment mula sa China.

Bukod kay Taguba, sinampahan rin ng kaparehas na kaso sina Eirene Mae Tatad; Teejay Marcellana; Chen Ju Long alyas ‘Richard Tan’ at ‘Richard Cnirhen’; Fidel Anoche Dee; Chen Min; Jhu Ming Jyun; Li Guang Feng alyas ‘Manny Li’; Dong Yi Shen alyas ‘Kenneth Dong; at iba pang John at Jane Does.

Inakusahan sila ng paglabag sa Section 1400 (misdeclaration, misclassifaction, undervaluation in goods declaration) at Section 1401 (unlawful importation and exportation) ng CMTA.

Sa ginanap na preliminary investigation, nadiskubre na ang mga nakuhang ebidensiya ay sumusuporta sa kasong isinampa laban sa kanila kung saan interesado ang mga respondent na madala sa bansa ang container na naglalaman ng iligal na droga.

Ibinasura rin ng DOJ, ang pahayag ng mga respondent na hindi nila alam na ang shipment ay may kasamang iligal na droga.

Nag-ugat ang pagsasampa ng kaso matapos na madiskubre ang shabu shipment na Hong Fei Logistics warehouse sa Valenzuela noong Mayo 26, 2017.