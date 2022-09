Mark, Nicole mabait sa mga kasambahay

Nag-celebrate ng first anniversary sina Mark Herras at Nicole Donesa noong September 8.

Sa Instagram ni Nicole, nag-share siya ng family photo nila ni Mark at ni Baby Corky.

“Good Morning from our beautiful view. Rest & Relaxation is what is needed when you’re celebrating your first year of the married life,” caption pa niya.

Sa isa pang post ni Nicole: “Sept. 8 was really the occasion of our first wedding anniversary/Mama Mary’s Bday. Wasn’t able to post at all yesterday due to connection & hectic packing with a 1 yr old. Love you itchy…”

Kelan lang din ay niregaluhan ng mag-asawa ang kanilang mga kasambahay na sina Noel at Angel. Niregaluhan nila ang mga ito mga bagong sapatos at mga damit.

Kuwento ni Nicole: “We’re buying shoes pero ‘di lang para sa amin. We decided to buy our helpers sa house. Did you guys see a lot sa vlog namin si Noel at si Ate Angel?

“We decided to buy them shoes din dito sa Adidas kasi si Mark wala nang parents. Ako, ‘yung parents ko nasa ibang bansa, nasa States. So talagang inaasahan namin si Noel at Ate Angel na tulungan kami lagi sa bahay, sa buhay.

“‘Yung mga gano’ng taong ‘di blood-related sa ‘yo pero tinuring mong pamilya kaya nga i-treat mo rin sila paminsan-minsan.”

Ayon kay Mark, paraan nila ito para pasalamatan ang kanilang mga kasambahay.

“Si Noel at Ate Angel, ‘di lang (sa ‘min ni Nicole) lalo na kay Corky, it’s our way of showing them we value them or thanking them. Magpasalamat lang tayo sa mga ginagawa nila.” (Ruel Mendoza)