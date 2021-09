Mark Herras sasampalin ni Lolit Solis

Hindi naman kami nagulat na parang wala na lang sa Kapuso actor na si Mark Herras ang nangyaring isyu sa kanya regarding utang sa dating manager niya na si ‘Nay Lolit Solis.

Kilala raw kasi niya ang manager na talagang tipong style na nito na kapag nananahimik ang mga alaga, ito talaga ang mag-iingay para sa kanila. Nagkataon lang daw siguro this time, medyo na wrong timing.

Pero wala na raw ‘yun, lalo na siya raw, hindi talaga siya mapagtanim ng kahit anong tampo o sama ng loob.

Nag-thank you nga raw sila ng Misis na si Nicole Donesa nang mag-post pa ito sa Instagram at batiin sila sa kanilang naging kasal kamakailang lang.

Sabi ni Mark, ‘Yung sa last post niya regarding our civil wedding, we said thank you naman kay Nanay. And si Nanay will always be my nanay in showbiz. So hindi po mawawala ‘yun and I don’t think na may samaan ng loob.”

At hindi nga raw niya ugali na magtanim lalo ng sama ng loob.”

At kahit nga raw hindi na ito ang tumatayong manager niya dahil full management na si Mark ng GMA Artist Center, forever na nanay raw niya si ‘Nay Lolit.

Hindi pa raw talaga sila nagkikita pero, kung magkikita raw siya, natatawang sabi ni Mark, baka sampalin lang daw siya nito.

“Baka sampalin lang niya ‘ko ng padaplis na, alam niyo naman si Nanay, I’m sure ‘pag nakita ko no’n, ‘yung pitik na sampal lang, ‘Oh, ‘Nak!’ ‘Yung gano’n. But nanay will always be my nanay.”

Alam naman daw ni Mark na may mga gustong makita o mangyari sa kanya ang dating manager. Siguro raw ‘yung ugali niya na pagiging kuntento ang isa sa hindi gusto nito sa kanya.

“Isa siguro ‘yun sa hindi nagustuhan sa akin ni nanay, I’m really contented kung ano ang meron ako.

“I’ve experienced the peak of my career during StarStruck, more than 10 years and I’m really happy with that. I don’t see myself na nakikipag-kumpetensiya pa with other actors. As long as I’m providing for my family, as long as my project na binibigay sa akin ang GMA and as long as nagagawa ko ang part ko sa project na ‘yun. Siguro lalo na ngayon na iba na ang level ng inspirasyon ko sa buhay. Meron na akong asawa, meron na akong anak, mas gagawin ko ng tama ang dapat kong gawin for my project and future projects but basically, I’m contented kung ano ang meron ako.”

Ngayong kasal na, mas ramdam daw ni Mark how he matured talaga at pwedeng ibang Mark daw ang makikita sa kanya sa pagbabalik serye niya sa sisimulang lock-in taping sa GMA-7, ang “Artikulo 247” kasama sina Rhian Ramos at Benjamin Alves.