Mark Anthony gustong maging Gringo Honasan

Nakakatuwang makita na balik pelikula na si Mark Anthony Fernandez. Sa totoo lang, isang mahusay na artista si Mark, na hindi dapat matengga sa trabaho.

At ngayon, mukang desidido naman siyang balikan ang trabahong mahal niya. At makikita nga siyang muli sa pelikulang Biyernes Santo, na ipalalabas sa VivaMax ngayong March 26.

“Gustong patayin ang anti-Christ,” kuwento ni Mark sa kanyang papel.

“Ginising ni Mark ang dark side ko, kaya may makikita silang kababalaghan. Napakaganda ng eksena,” sabi naman ni Gardo sa kanyang role.

Konting patikim lang daw ‘yon sa role nina Gardo at Mark. Pero giit ni Mark, siya ang good boy, at si Gardo ang bad boy.

“Ako ang angel dito,” hirit pa ni Mark.

“Naku, ‘wag kayong maniwala riyan kay Mark, nilalansi lang kayo niyan. Ako ang mabait. Nakita niyo na ba akong naging masama? Hindi, di ba? Ang bait ng mga roles ko,” saad naman ni Gardo.

“Panoorin na lang nila,” sey na lang ni Mark.

Anyway, happy nga si Mark na ang anak niyang si Grae Fernandez ay namamayagpag na rin sa showbiz ngayon. Bongga nga ang performance ni Grae, ka-partner si Kira Balinger, sa teleserye ng ABS-CBN na ‘Ang Sa Iyo Ay Akin’ na bida sina Jodi Sta. Maria, Iza Calzado, Maricel Soriano.

“Happy ako sa nangyayari sa kanya at gusto ko ang puso niya na gusto niyang maging artista. Natutuwa ako na nagsusumikap siya,” sabi ni Mark.

Kailan sila magsasama sa proyekto ni Grae?

“Kung maganda ang project, bakit hindi, di ba? Puwede kaming magsama ni Grae,” saad niya.

At naisip nga ni Mark ang magandang proyekto para sa kanila ni Grae.

“Sa tinagal-tagal ko sa showbiz, kahit papaano, wala pang nakakabili ng right ng Gringo Honasan Story. Can anybody na maka-convince na gawing pelikula ang buhay niya.

“I mean, with Grae and me, tapos kung puwede maggi-guest si Gringo, maganda `yon. Sana mangyari,” sabi ni Mark.

Oh, bongga, di ba? Bet ni Mark ang maaksyon, makulay na buhay ni Gringo! Sana nga…

Glaiza bet ‘ipalibing’ ang baguhang aktres

Markado na talaga ang linya na pinauso ni Lorna Tolentino noon kay Alice Dixson. Ito nga ‘yung sagutan nila noon sa pelikulang ‘Nagbabagang Luha’.

Alice: “Mamamatay ko ‘pag kinuha mo sa akin si Alex.”

Lorna: “Asawa ko siya. Kinuha ko lang ang dapat sa akin.”

Alice: “Ate mamatay ako.”

Lorna: “Ipalilibing kita.”

Lorna: “Nung inagaw mo sa akin si Alex, muntik na rin akong mamatay.”

Bongga, di ba?

At ngayon nga, muli itong nabuhay dahil kina Glaiza de Castro at baguhang si Claire Castro. Usap-usapan sa social media ang ipinalabas na teaser ng upcoming GMA Afternoon Prime series na ‘Nagbabagang Luha’ na tampok ang dalawa.

Tumatak agad sa mga netizen ang pagbitaw ni Glaiza ng salitang “ipalilibing kita” sa co-star niya.

Gagampanan ni Galiza ang karakter ni Maita sa GMA adaptation ng classic ’80s movie na ibinase sa comic novel ni Elena Patron noong 1988.

Well, mahusay na artista si Glaiza, kaya damang-dama ng mga netizen ang galit at emosyon sa mga mata ng aktres.

Kakasama rin sa serye si Rayver Cruz (na pag-aagawan nina Glaiza at Claire), pati na sina Mike Tan, Gina Alajar, Alan Paule, Archi Adamos, Myrtle Sarrosa, Royce Cabrera, Ralph Noriega, Karenina Haniel, Bryan Benedict, at Jaclyn Jose. Ididirek ito ni Ricky Davao.