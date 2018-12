Mariss bet maging kontrabida

Ang pang-apat na kandidata para sa Batch 4 ng Abante Babe Ganda Mo, Teh! ay si Mariss Vilchez, 24 years old, may taas na 5’5” at vital stats na 34-24-34. Siya ay mahilig mag-shopping at mga gusto niyang sports ay badminton at driving.

Rumaraket bilang model, TV talent at Indie actress. Sa katunayan lumabas na siya sa isang Indie film kasama sina Epi Quizon at Mon Confiado.

“Ang gusto kong role ay kontrabida, bagay kasi sa akin iyon. Ang idol kong kontrabida ay si Princess Punza­lan,” pagbibida niya na pasadong kontrabida sa looks niya.

“Oo, nasubukan ko na. Masarap ang fee­lings, fresh, nakaka­tulog ako nang mahimbing,” kuwento niya sa tanong kung na-try na ba niyang matulog nang nude.

Para kay Mariss keber niya ang size ng ari ng dyowa basta ang importante mahal niya ito.

