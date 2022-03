Maris ‘winarak’ ni Albie

Si Maris Racal na nga raw ang bagong Regine Velasquez, o Sarah Geronimo!

‘Yung bonggang kumanta, at mahusay ring magpatawa, at magpaibig.

‘Reyna ng Rom-Com’ nga raw ang datingan ni Maris. At base nga `yon sa bago niyang serye ang ‘How To Move On In 30 Days’ na mapapanood sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel.

Well, napanood ko nga ang series na ito, at walang duda, ang husay-husay nga niya. Kering-keri niya ang role ng isang babaeng syunga-syunga pagdating sa pag-ibig, na maghihiganti.

Sa kuwento, susubukan ni Maris na mag-move on kasama ang pekeng boyfriend na si Carlo Aquino sa “How to Move On in 30 Days.”

Si Maris ay si Jen, isang vlogger na iniwan at niloko ng boyfriend niya ng pitong taon na si Jake (Albie Casiño) kasama si Anastacia (Sachzna), isang sikat na model at social media influencer. Makikilala si Jen bilang “The Winarak Girl” matapos mag-viral sa social media ang kanyang pagwawala dahil sa pagiging sawi.

Para tulungan si Jen na malagpasan ang pagiging broken-hearted, kukumbinsihin siya ng kanyang mga kaibigan na sina Anton (Kyo Quijano) at Sara (Jai Agpangan) na i-download ang “the break app.” Sagot ng app na ito ang lahat ng solusyon at payo para tulungan si Jen na maka-move on mula kay Jake sa loob lamang ng 30 araw.

Ngunit hindi ito magiging madali para kay Jen dahil makakasama niya sa trabaho si Jake at ang bagong kasintahan nito. Dahil desperado na si Jen na maka-move on, mapipilitan siyang lapitan si Franco (Carlo), isang gwapong surfer at “professional boyfriend-for-hire.”

Magkukunwari sina Jen at Franco bilang magkasintahan at unti-unti rin silang magiging malapit sa isa’t isa. Maka-move on nga ba si Jen sa tulong ni Franco at ng “break app”? Mauuwi kaya sa tunay na pagmamahalan ang pekeng relasyon nina Jen at Franco?

Ang “How to Move On in 30 Days” ay idinerehe nina Benedict Mique at Roderick Lindayag. Pinagbibidahan din ito nina John Lapus, John Arcilla, Sherry Lara, Phoemela Baranda, Poppert Bernadas, Hanie Jarrar, Elyson De Dios, Rans Rifol, at James Bello. (Dondon Sermino)