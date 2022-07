Maris naloka, mukha bumalandra sa Times Square

Sinampal-sampal ni Maris Racal ang sariling mukha para matauhan, dahil hindi nga siya makapaniwala na babalandra ang kanyang pagmumukha sa Times Square, New York City.

Sobrang in cloud 9 nga si Maris nang makita ang photo sa Times Square kung saan nakapaskil ang electronic billboard ng kanyang mukha para sa isang advertisement ng Spotify kung saan siya ang featured artist.

Binahagi ni Maris ang kilig moment niya nang makita ito. Dahil na rin sa tulong ng kanyang dyowa na si Rico Blanco na kausap niya sa phone para ihatid ang good news.

“This was the moment I learned that my face is up in Times Square. Like OMG. Is this real? I can’t believe nasa New York ako!” sey ni Maris.

Lalo tuloy naging inspirado na lumikha ng mga bagong awitin si Maris. Pinasalamatan niya ang mga taong naniniwala sa kanyang talento sa musika lalo na sa naturang digital music streaming service at record company niya.

Bumaha naman ng congratulations para sa Pinay artist. Deserve nga raw ni Maris ang makilala hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, through her music.

Who knows? Baka mapabilang na rin si Maris someday sa Billboard charts. (Batuts Lopez)